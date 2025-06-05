Гол Роналду принёс Португалии победу над Германией и выход в финал Лиги наций

Сборная Португалии по футболу одержала волевую победу над командой Германии со счётом 2:1 в полуфинале Лиги наций. Матч, который состоялся в Мюнхене, запомнится не только результатом, но и драматичными моментами на поле.

Счёт в игре открыл Флориан Вирц, который на 48-й минуте вывел немцев вперёд. Однако португальцы не растерялись: спустя 15 минут Франсишку Консейсау восстановил равновесие, а уже через пять минут 40-летний Криштиану Роналду забил свой 137-й гол за сборную (937 в карьере), упрочив рекорд по количеству голов за одну национальную команду (вторым идёт Лионель Месси со 112 голами за сборную Аргентины).

Стоит отметить, что начало матча было задержано на 10 минут из-за сильного града, но это не помешало командам показать зрелищную игру. Второй финалист определится в паре Испания – Франция, этот матч пройдёт 5 июня в Штутгарте. Финал и матч за третье место состоятся 8 июня в Мюнхене и Штутгарте соответственно.