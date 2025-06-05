Метро Марселя завалило горами мусора из-за нехватки уборщиков
Станции марсельского метрополитена вновь оказались завалены горами мусора из-за неспособности новой клининговой компании справиться с объёмами работы. Как сообщает радио France Bleu, ситуация стала следствием перехода на нового подрядчика после октябрьской забастовки мусорщиков 2024 года.
Метро Марселя завалило горами мусора. Видео © Х / ici Provence
Фотографии переполненных урн и грязных платформ, публикуемые местными СМИ и возмущёнными жителями, рисуют удручающую картину: белые полы станций постепенно приобретают чёрные разводы, а мусорные баки давно перестали вмещать отходы.
Представители марсельского транспорта подтвердили смену подрядчика по уборке, однако, как сообщается, новая компания не справляется с объёмами работы. По словам представителя профсоюза Sud Solidaires Кристофа Волана, на 34 станциях метро работает всего около 20 сотрудников.
А в Испании проблема мусора затронула целые улицы. Коммунальщики объявили забастовку и прекратили вывоз отходов, что уже вызвало серьёзные неудобства в центре Мадрида и других городов.
Обложка © Х / ici Provence