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5 июня, 03:08

В Госдуме раскрыли изменение, которое позволит сделать сделки с недвижимостью прозрачнее

Депутат Аксененко: С 1 сентября в ЕГРН добавят данные о семье собственника жилья

Жилой дом. Обложка © unsplash.com / Mateusz Suski

Жилой дом. Обложка © unsplash.com / Mateusz Suski

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко анонсировал важные изменения в сфере сделок с недвижимостью, которые вступят в силу с 1 сентября.

Теперь в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут фиксироваться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования.

По словам депутата, эти нововведения направлены на повышение прозрачности и безопасности сделок с недвижимостью. Ранее покупатели могли узнать о возможных «обременениях» только от продавца, что создавало риски и порой приводило к неприятным сюрпризам после приобретения жилья.

Аксененко подчеркнул, что благодаря обновлениям потенциальные покупатели смогут получать полную информацию о недвижимости, что сделает процесс покупки более понятным и надёжным. Кроме того, такие меры помогут защитить интересы граждан и минимизировать случаи мошенничества на рынке недвижимости, передаёт РИА «Новости».

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Юния Ларсон
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