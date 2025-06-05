В Госдуме раскрыли изменение, которое позволит сделать сделки с недвижимостью прозрачнее

Заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко анонсировал важные изменения в сфере сделок с недвижимостью, которые вступят в силу с 1 сентября.

Теперь в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) будут фиксироваться данные о членах семьи бывшего собственника жилья, если за ними сохраняется право пользования.

По словам депутата, эти нововведения направлены на повышение прозрачности и безопасности сделок с недвижимостью. Ранее покупатели могли узнать о возможных «обременениях» только от продавца, что создавало риски и порой приводило к неприятным сюрпризам после приобретения жилья.

Аксененко подчеркнул, что благодаря обновлениям потенциальные покупатели смогут получать полную информацию о недвижимости, что сделает процесс покупки более понятным и надёжным. Кроме того, такие меры помогут защитить интересы граждан и минимизировать случаи мошенничества на рынке недвижимости, передаёт РИА «Новости».