Более трети россиян выступили против изменения ударения в слове «звонит»

Согласно опросу ВЦИОМ, проведённому ко Дню русского языка, 36% россиян резко негативно восприняли бы возможное изменение нормы ударения в слове «звонит». Ещё 44% опрошенных отнеслись бы к такому действию нейтрально, а 16% поддержали бы новую норму. Остальные респонденты не смогли определиться с ответом, пишет РБК.

Ранее филологи допустили, что со временем ударение в слове «звонит» может сместиться на первый слог, следуя естественному ходу развития языка. Однако, как показывают данные опроса, значительная часть общества пока не готова принять такое изменение, несмотря на то, что подобные процессы в языке — не редкость.