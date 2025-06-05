Московские врачи используют персонализированный подход к приёму пациентов благодаря ИИ-сервисам В столице начали применять ИИ-агента, который может аккумулировать из всего объёма данных, хранящихся в электронной медкарте, ту информацию, которая необходима врачу во время конкретного приёма. 5 июня, 13:23 В Москве активно развиваются цифровые сервисы. Обложка © mos.ru

Москва активно развивает цифровые сервисы. Электронной медицинской карте уже 10 лет. Объём накопленных данных о каждом пациенте из года в год становится всё больше, из-за чего врач на приёме тратит много времени на поиск информации о прошлых посещениях, назначениях и исследованиях, относящихся к причине его текущего обращения. Поэтому сегодня нужны инструменты быстрого поиска данных в медкарте и саммаризации той информации, которая необходима врачу именно в момент визита человека для полноценной оценки его состояния, динамики развития заболевания и выбора правильной тактики лечения.

Для начала нужно сделать онлайн-запись к врачу через приложения «ЕМИАС. ИНФО», «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» или на порталах emias.info и mos.ru. Человек в первую очередь указывает цель визита — от планового диспансерного приёма до симптомов простуды. Если выбрана цель «Плохое самочувствие или боль», подключается умный сервис, который уточняет жалобы и собирает первичную информацию. Алгоритм задаёт вопросы в зависимости от ответов, чтобы получить максимально точные данные.

Технологии не только сокращают время на сбор информации, но и помогают лучше выявлять пациентов из групп риска: при выборе цели «Плохое самочувствие или боль» система автоматически проверяет возможность возникновения опасных состояний. Например, при подозрении на сердечно-сосудистые осложнения пациенту предложат пройти опрос, определяющий риски развития ишемической болезни сердца. Результат будет передан врачу, при необходимости с человеком оперативно свяжутся медики.

Затем эти сведения автоматически поступают в электронную медицинскую карту. На их основе ИИ-сервис «Топ-3», разработанный Правительством Москвы совместно с компанией «СберМедИИ» и лабораторией ИИ Сбера, формирует три наиболее вероятных предварительных диагноза.

А новый сервис — ИИ-агент — создаёт сводку из ЭМК пациента о его предыдущих обращениях, исследованиях, выписанных лекарствах и вызовах скорой, которые имеют отношение к тем жалобам, которые передал пациент во время записи. Все эти данные врач получает ещё до начала приёма и, соответственно, может лучше подготовиться к нему и провести его максимально адресно.

Отображение в системе жалоб, сформированных на их основе предварительных диагнозов и «саммари» из электронной медкарты пациента повышает качество диагностики, акцентируя внимание врача на всех деталях, важных при постановке диагноза. Специалист может не тратить время на изучение массива данных, которые есть в ЭМК, ведь ИИ-агент уже подобрал всю необходимую информацию, касающуюся анамнеза пациента.

После осмотра врач дополняет или актуализирует сведения, а также может скорректировать предложенный системой поддержки принятия врачебных решений (СППВР) набор исследований и консультаций. В завершение подключается ещё один модуль СППВР. Благодаря ИИ-сервису «Топ-1» она работает как цифровой ассистент и помогает сформулировать наиболее вероятный заключительный диагноз, тем самым предоставляя независимое мнение специалисту и снижая риски врачебной ошибки.

Развитие доступности медицинской сферы — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина