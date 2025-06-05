Новый спортивный кластер появится в парке «Северное Бутово» В четырёх районах ЮЗАО обновят детские и спортивные площадки, приведут в порядок зелёные зоны, смонтируют дополнительное освещение и высадят деревья. 5 июня, 13:23 В Москве обновят спортивные площадки. Обложка © mos.ru

В 2024 году в ЮЗАО привели в порядок несколько крупных общественных пространств. Сейчас благоустройство на территории округа продолжат. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге.

В прошлом году реализовали несколько масштабных проектов благоустройства на юго-западе Москвы. В этом году работы пройдут ещё в четырёх районах.

Детские площадки и спортивные зоны в Конькове

В Конькове в минувшем сезоне привели в порядок пешеходный маршрут от станции метро «Беляево» до Битцевского леса.

В этом предстоит обновить детские площадки, сделать спортивные зоны с резиновым покрытием для волейбола и баскетбола. Здесь появятся новые горки, лазилки и развивающие элементы для детей, а также лавочки для отдыха. Кроме того, территорию озеленят, проложат прогулочные дорожки и оборудуют парковочные места.

Преображение дворов в Ломоносовском районе

В Ломоносовском районе продолжат благоустройство дворов рядом со станцией метро «Университет».

На проспекте Вернадского, во дворе между домами 11–19, обновят пешеходные дорожки и установят новые лавочки. На переоборудованной детской площадке появятся разнообразные качели, балансиры и горки. В новой спортивной зоне установят уличные тренажёры для воркаута, систему турников и боксёрскую грушу. Кроме того, приведут в порядок парковку.

На улице Крупской, в районе домов 4 и 8, тоже обновят детские площадки. На одной из них установят игровой комплекс в виде вертолёта с горками и верёвочными лестницами, а для малышей здесь появятся домики и песочница.

Спортивная зона между домом 4, корпусом 3 и домом 8, корпусом 1 порадует разнообразием силовых тренажёров и зоной для воркаута.

Вдоль пешеходных дорожек поставят новые лавочки, в том числе и под навесом. Территорию украсит дополнительное озеленение. Для комфортных прогулок здесь смонтируют современную систему освещения.

На улице Строителей у дома 9 появится большая детская площадка. Ребятишкам постарше понравятся канатные городки, современные качели, разнообразные горки и приспособления для лазания. Для малышей оборудуют зону с элементами для развития моторики и подвижности.

Кроме того, здесь обустроят перголы с лавочками и прогулочные дорожки. На территории высадят деревья и организуют дополнительную парковку.

Благоустройство в парке вокруг храма в Северном Бутове

В Северном Бутове основная часть благоустройства пройдёт в одноимённом парке вокруг храма Святого Благоверного Великого Князя Дмитрия Донского. Здесь обновят стелу и памятный камень «Аллея Воинской славы».

Детские площадки обустроят в экостиле: игровые комплексы будут гармонично сочетаться с природным окружением и напоминать сказочные домики.

Кроме того, в планах создать новый спортивный кластер. На специально оборудованных площадках можно будет заниматься бегом, футболом, баскетболом, воркаутом, йогой, танцами и настольным теннисом.

В зонах тихого отдыха поставят скамейки и перголы с качелями. Благоустроят центральную дорожку и пешеходные зоны.

Найдётся место и современной площадке для выгула и дрессировки собак.

Новое спортивное пространство в Ясеневе

Год назад в Ясеневе на Литовском бульваре создали спортивный кластер с тренажёрами, площадкой для командных видов спорта, футбольным полем и столами для настольного тенниса.

В этом году качественное спортивное пространство появится на Ясногорской улице.

Баскетбольная площадка, огороженное футбольное поле, зона с силовыми тренажёрами на все группы мышц, столы для настольного тенниса и беговые дорожки вокруг не оставят равнодушными любителей активного отдыха. У дома 7 на месте устаревшей детской площадки появится игровой городок с пружинными качалками и качелями-паутинками, а также разноуровневой лазилкой и горками.

Авторы Валерия Мишина