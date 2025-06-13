Пятница, 13 июня 2025 года: 6 самых жутких примет, которые гарантируют беды и долгие несчастья

Пятница, 13-е, — день, окутанный мрачными легендами и суевериями. Но в июне 2025 года эта дата станет особенно опасной, ведь ей будет предшествовать полнолуние 11 июня — время, когда границы между мирами истончаются, а тёмные энергии вырываются на свободу. Какие приметы гарантируют, что произойдёт что-то плохое? Как их нейтрализовать?

1. Кровавая Луна и её проклятие

Фото © «Шедеврум»

После полнолуния 11 июня Луна начнёт убывать, но её влияние останется сильным. Если в ночь на 13-е спутник Земли будет казаться красноватым из-за атмосферных аномалий — это крайне дурной знак. В народных преданиях Кровавая Луна всегда предвещала войны, мор и великие бедствия. Особенно опасно, если в это время она находится в созвездии Скорпиона или Стрельца, — такое сочетание усиливает её разрушительную энергию.

Тот, кто увидит Кровавую Луну, должен быть предельно осторожен: в старину верили, что это знак личной опасности. Если в эту ночь привидится тень на лунном диске, напоминающая лицо или фигуру, — это предвестие смерти. В оккультных традициях такой феномен связывают с демоническими сущностями, наблюдающими за миром живых. Особенно страшно, если Луна при этом будет находиться между облаками, образуя своеобразные ворота, — это знак, что в наш мир пытаются проникнуть тёмные силы.

2. Зеркала откроют врата в иной мир

Фото © «Шедеврум»

Зеркала в пятницу, 13-го, становятся настоящими порталами для потусторонних сущностей. В эту ночь категорически нельзя оставлять их открытыми — лучше завесить тканью или хотя бы развернуть к стене. Особенно опасны старинные зеркала, которые годами впитывали энергию событий и эмоций. Если в такое зеркало долго смотреть при свечах — можно увидеть не только своё отражение, но и лицо того, кто стоит за плечом.

Разбитое в эту ночь зеркало — не просто к семи годам несчастий. Это знак, что в дом проникла невидимая угроза. Осколки нужно немедленно собрать, не глядя в них, завернуть в чёрную ткань и закопать в безлюдном месте. Если этого не сделать — в доме начнут происходить необъяснимые события: пропажи вещей, шаги в пустых комнатах, ощущение чужого присутствия.

3. Чёрные животные как вестники беды

Фото © «Шедеврум»

Чёрные кошки, вороны и летучие мыши в эту ночь становятся проводниками тёмных сил. Если чёрный кот перебежит дорогу — это не просто к неудаче, а предупреждение о том, что человек пересёк невидимую границу между мирами. Особенно страшно, если животное внезапно остановится и пристально посмотрит в глаза — в этот момент оно может передать роковое послание.

Летучая мышь, ударившаяся в окно, — знак скорой смерти в окружении. В некоторых традициях считают, что это душа умершего, которая не может найти покоя и предупреждает живых о надвигающейся беде. А вой собаки на луну в эту ночь — это буквально разговор с потусторонним миром. Если животное воет протяжно и жалобно — где-то рядом бродит смерть.

4. Роковые цифры и знаки несчастья

Фото © «Шедеврум»

Числа 13, 666 и их комбинации в эту ночь приобретают особую силу. Увидев на часах 13:13, знайте, что это не случайность, а прямое послание судьбы. В каббалистической традиции двойное 13 означает двойной удар судьбы. Число 666, появившееся на билете, номере машины или чеке — это метка, которую оставляют тёмные силы, отмечая свою «собственность».

Особенно опасно в этот день заключать важные сделки или подписывать документы — они могут оказаться проклятыми. Даже обычная подпись, поставленная 13-го числа, может нести скрытое разрушительное значение. В старину в такие дни мудрецы вообще избегали что-либо записывать, чтобы случайно не зафиксировать роковые слова.

5. Искушение проклятыми предметами

Фото © «Шедеврум»

Вещи, найденные в пятницу, 13-го, после полнолуния, часто оказываются «подкладами» — специально оставленными предметами с негативной энергетикой. Особенно опасны монеты, лежащие орлом вверх, — это плата, которую демоны оставляют за будущие души. Подобравший такую монету невольно заключает сделку с тёмными силами.

Кольца, найденные в этот день, могут принадлежать умершим. Если надеть такое кольцо — можно принять на себя чужую судьбу, в том числе и причину смерти прежнего владельца. Разорванные цепочки и браслеты — знак того, что оборвалась защита и человека ждёт полоса неудач.

6. Вещие сны и голоса из иного мира

Сны в эту ночь часто оказываются вещими, а граница между сном и явью становится зыбкой. Умершие родственники могут являться с предупреждениями — особенно страшно, если во сне они молчат и просто смотрят в глаза. Это знак, что они видят для человека смертельную опасность, но не могут о ней рассказать.

Голоса, шепчущие имя, или стук в дверь при отсутствии людей — это попытки потусторонних сущностей выйти на контакт. Отвечать или открывать дверь в таком случае категорически нельзя — этим можно пригласить незваных гостей в свой дом и свою жизнь.

Как защитить себя в пятницу, 13-го

Фото © «Шедеврум»

Чтобы пережить этот опасный период, нужно соблюдать особые меры предосторожности. Зеркала должны быть закрыты, окна — зашторены, а на пороге нужно рассыпать соль крестом. При себе хорошо иметь оберег — железный гвоздь, кусочек рябины или ладанку. Важно избегать пустых разговоров о смерти и несчастьях — в эту ночь слова обладают особой силой и могут материализоваться. Лучше провести вечер в тишине и молитве, не поддаваясь на провокации потусторонних сил.