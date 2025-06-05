Трамп прослыл «чемпионом по отказам»
Bloomberg: Дональд Трамп получил три отказа от мировых лидеров за 48 часов
Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House
Президент США Дональд Трамп за 48 часов столкнулся с отказами от лидеров России, Китая и Ирана — стран, с которыми он ранее обещал заключить ключевые соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
В предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении завершить конфликт на Украине, договориться с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам торговли и заключить соглашение с Тегераном по ядерной программе. Однако, как отмечает издание, ни одно из этих обещаний пока реализовано не было.
К слову, сам Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней работы. Он отметил, что намерен привлекать в свою команду новых специалистов, являющихся «компетентными и трудолюбивыми патриотами». С их помощью он планирует вести США к «золотому веку».