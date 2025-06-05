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5 июня, 11:16

Трамп прослыл «чемпионом по отказам»

Bloomberg: Дональд Трамп получил три отказа от мировых лидеров за 48 часов

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Дональд Трамп. Обложка © Flickr / The White House

Президент США Дональд Трамп за 48 часов столкнулся с отказами от лидеров России, Китая и Ирана — стран, с которыми он ранее обещал заключить ключевые соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении завершить конфликт на Украине, договориться с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам торговли и заключить соглашение с Тегераном по ядерной программе. Однако, как отмечает издание, ни одно из этих обещаний пока реализовано не было.

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К слову, сам Трамп назвал историческими достижения своей администрации за 100 дней работы. Он отметил, что намерен привлекать в свою команду новых специалистов, являющихся «компетентными и трудолюбивыми патриотами». С их помощью он планирует вести США к «золотому веку».

Марина Фещенко
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