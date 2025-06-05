Трамп прослыл «чемпионом по отказам»

Президент США Дональд Трамп за 48 часов столкнулся с отказами от лидеров России, Китая и Ирана — стран, с которыми он ранее обещал заключить ключевые соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении завершить конфликт на Украине, договориться с председателем КНР Си Цзиньпином по вопросам торговли и заключить соглашение с Тегераном по ядерной программе. Однако, как отмечает издание, ни одно из этих обещаний пока реализовано не было.