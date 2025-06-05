Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

Рентабельность мировой нефтепереработки в мае достигла пикового значения с марта прошлого года, составив $8,37 за баррель, информирует oilcapital.ru. Однако, по мнению экспертов, данный рост носит кратковременный характер и обусловлен уменьшением объемов производства из-за остановок предприятий перед периодом максимального летнего потребления.

Ставропольский край

Вокруг Лермонтовской скалы в Кисловодске появилась защитная зона, сообщает newstracker.ru. Этот природный объект, имеющий статус памятника, известен тем, что, как полагают, именно он послужил прототипом для описания в романе Лермонтова «Герой нашего времени». В пределах охранной зоны вводится запрет на выжигание травы, разведение костров, использование пиротехнических изделий и засорение территории.

Республика Удмуртия

Инцидент с попыткой угона парусной яхты произошел в Ижевске, сообщает udm-info.ru. Два человека, находящиеся в нетрезвом состоянии, предприняли попытку прокатиться по Ижевскому пруду. Они отвязали одну из яхт и попытались поднять парус, но потерпели неудачу. Затем они перешли ко второй яхте, но не смогли запустить двигатель. В результате молодые люди были задержаны, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Представители яхт-клуба предложили им пройти обучение, чтобы освоить навыки управления яхтой.

Ростовская область

Ростовский областной суд оставил без изменений решение в отношении экс-министра ЖКХ Андрея Майера, отклонив его апелляционную жалобу, пишет rostovgazeta.ru. Таким образом, приговор – 6 лет и 8 месяцев в колонии общего режима – остался в силе. Чиновника признали виновным в злоупотреблении служебным положением, что нанесло ущерб региональной казне в размере около 900 млн рублей. Адвокаты настаивали, что правила областного конкурса, на предполагаемом нарушении которых строилось обвинение, не имели юридической силы на момент его проведения.

Республика Татарстан

Власти Татарстана рассматривают возможность назвать одну из улиц в честь Надежды Кадышевой. Inkazan.ru пишет, что инициатива исходит от общественников, которые видят в этом способ отдать дань уважения деятелям культуры, вносящим вклад в сохранение национальных традиций и духовное развитие населения. Артистка родилась в деревне Горки, расположенной в Лениногорском районе республики.

Волгоградская область

В Волгоградской области обнаружена несанкционированная свалка размером с футбольное поле. Novostivolgograda.ru сообщает, что ведется поиск лиц, ответственных за организацию свалки. Участок сельскохозяйственного назначения площадью 400 квадратных метров, расположенный в границах района, оказался загрязнен отходами, в том числе строительным мусором. Для проведения анализов взяты образцы почвы, чтобы установить наличие опасных загрязняющих веществ.

Нижегородская область

Эксперт предупредил нижегородцев о грядущем подорожании бензина летом 2025 года. Как сообщает newsnn.ru, среди факторов, способствующих росту цен, названы инфляция, ослабление курса рубля, сезонное повышение спроса в летний период и запланированные профилактические работы на нефтеперерабатывающих заводах. Точный прогноз удорожания пока невозможен, однако тенденция к росту стоимости топлива наблюдается каждый год.

Свердловская область

В Екатеринбурге шестилетний воспитанник детского сада совершил побег и в течение трех часов самостоятельно гулял по городу. По предварительным данным, ребенок покинул территорию дошкольного учреждения, перебравшись через забор. За время своей прогулки он успел пройти несколько городских кварталов, пока его, испуганного, не заметил неравнодушный прохожий, который и вызвал полицию, передаёт tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Оренбургской области наблюдается устойчивый рост цен на картофель. Если в марте килограмм картошки можно было приобрести примерно за 100 рублей, то сейчас в эконом-супермаркетах его стоимость достигает почти 200 рублей. Даже уцененный картофель прошлогоднего урожая предлагается по цене не ниже 110 рублей за килограмм, сообщает 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени зафиксирован беспрецедентный рост цен на черешню и клубнику. Стоимость килограмма черешни достигла 1000 рублей, а клубники – 900 рублей. Подобный скачок объясняется неблагоприятными погодными условиями и перебоями в логистике. Жители города выражают недовольство из-за столь высоких цен и многие отказываются от покупки, информирует nashgorod.ru.

Омская область

В деле об исчезновении 18-летней школьницы из Омской области появились новые подробности. Как выяснилось, незадолго до пропажи девушка узнала об измене своего молодого человека, пишет gorod55.ru. Школьница ушла из дома в селе Камышино-Курское 18 мая, и с тех пор её местонахождение остается неизвестным. Расследование данного происшествия находится под личным контролем главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

Карелия

После прогулки по Ботаническому саду ПетрГУ у жительницы Петрозаводска обнаружили клеща, зараженного сразу тремя инфекциями: клещевым энцефалитом, боррелиозом и эрлихиозом. Как сообщает karelinform.ru, ранее проводилась обработка территории от клещей. Женщина обратилась за медицинской помощью, отдала клеща на анализ и начала курс лечения.

Приморский край

Приморские врачи оказали помощь 14-летнему подростку, проглотившему булавку. По данным vostokmedia.com, острый конец булавки представлял опасность для трахеи, а ушко мешало нормальному дыханию. Врачи успешно извлекли инородный предмет из дыхательных путей школьника. Теперь булавка станет экспонатом: ее разместят на специальном стенде в больнице.

Башкирия

В Башкирии школьник выловил огромного сома, длина которого оказалась больше его роста. Как пишет mkset.ru, мальчик сфотографировался с уловом и выпустил речного гиганта обратно в водоем. По оценкам экспертов, вес пойманного сома составляет около 25-30 килограммов.

Краснодарский край

В этом году Анапа может потерять около 2 млн отдыхающих. По информации Kuban Press, это связано с загрязнением территории мазутом после крушения танкеров в декабре прошлого года. Отмена бронирований может привести к снижению турпотока с 4,5 млн до 2,5 млн человек.

Хабаровский край

Жители Некрасовки с энтузиазмом приняли участие в акции «Чистые пруды», но их усилия не принесли ожидаемого результата, сообщает transsibinfo.com. Прибрежная зона вновь усыпана бытовыми отходами, в том числе пластиковыми бутылками. В пруду можно обнаружить автомобильные покрышки, а, по свидетельствам очевидцев, на дне скопилось еще больше мусора, включая старую мебель. Особую озабоченность вызывает угроза для местной фауны – рыб и даурских раков, чья жизнь под угрозой из-за загрязнения. Когда-то здесь произрастали лотосы, но сейчас их больше нет. Зафиксированы случаи, когда в пруду мыли автомобили, что негативно сказывается на экологическом состоянии водоема.

Новосибирск

В Новосибирске несовершеннолетний использовал сигнальную ракету против взрослого человека, попав ему в лицо, а затем нанес телесные повреждения. Как сообщает atas.info, согласно имеющимся данным, в правоохранительные органы заявлений от участников инцидента не поступало, как и официальных сведений о пострадавших из медицинских учреждений.

Челябинская область

Заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Челябинск» был задержан сотрудниками УФСБ по подозрению в получении взятки в крупном размере. По данным kursdela.biz, размер незаконного вознаграждения превысил один миллион рублей. Предполагается, что противоправная схема действовала с начала 2023 года до мая текущего года. Предполагаемый преступник, используя свое служебное положение, лоббировал интересы частной компании.

ХМАО

В Нефтеюганске подростки подожгли два автомобиля, что стало следствием их безрассудных действий. Как сообщает muksun.fm, сотрудники полиции выяснили, что к инциденту причастны 15-летний юноша и его 23-летний приятель. По их словам, они взяли покататься автомобиль Citroen, принадлежащий их соседу. Когда топливо закончилось, они купили бензин на автозаправке неподалеку и, переливая его из емкости в бак, пролили часть на землю. Младший из них решил узнать, будет ли бензин гореть так же эффектно, как в кино.

Хакасия

В Хакасии наблюдается рост объема кредитов, выданных под залог недвижимости. По информации newkhakasiya.online, в первом квартале 2025 года сумма займов, выданных под залог недвижимости, по всей стране выросла почти на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 142 млрд рублей.

Приморский край

Глава Артема объяснил причину обвала части стены спортзала в одной из городских школ, произошедшего утром 2 июня. По предварительной информации, при установке дренажной системы, проходящей рядом со зданием, подрядчик не принял во внимание особенности конструкции спортивного зала, у которого неглубокий фундамент. По данным zr.media, в настоящее время ведется проверка надежности несущих элементов и основания основного корпуса школы.

Красноярский край

В главном парке Красноярска были найдены человеческие останки. Как информирует prmira.ru, кости были обнаружены еще в середине мая на на глубине полуметра во время работ по удалению старого дерева. После проведения экспертизы было установлено, что возраст костей превышает полвека. По предварительной версии следствия, останки могли попасть в парк вместе с завезенным грунтом при его создании или проведении работ по благоустройству. Другие версии в настоящее время не рассматриваются.

Белгородская область

В Белгородской области за последний месяц было обезврежено более полутысячи мин, неразорвавшихся боеприпасов и СВУ, сообщает bel.ru. Отмечается увеличение числа обращений от местных жителей, сообщающих об обнаружении опасных предметов. Часто такие взрывоопасные предметы сбрасывают с помощью беспилотников и маскируют под обычные предметы обихода.

Пермский край