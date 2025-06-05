Экс-зампреду кировского Заксобрания, который избил женщину, избрали меру пресечения

Бывшему заместителю председателя Законодательного собрания Кировской области Владиславу Гукасову, обвиняемому в избиении женщины и оскорблениях в её адрес, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает SHOT.

«Что у тебя с волосами?»: В Башкирии избили девушку из-за розовой прически

«Что у тебя с волосами?»: В Башкирии избили девушку из-за розовой прически

Ранее сообщалось, что Гукасова обвинили в нападении на 29-летнюю женщину с маленьким ребёнком. Инцидент на дороге в Кирове завершился для пострадавшей закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.