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5 июня, 13:23

Экс-зампреду кировского Заксобрания, который избил женщину, избрали меру пресечения

Суд в Кирове запретил определённые действия экс-зампреду Заксобрания Гукасову

Бывшему заместителю председателя Законодательного собрания Кировской области Владиславу Гукасову, обвиняемому в избиении женщины и оскорблениях в её адрес, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает SHOT.

Владислав Гукасов в суде. Фото © SHOT

Владислав Гукасов в суде. Фото © SHOT

«Избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказал судья.

Отныне Гукасову запрещено покидать место жительства.

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Ранее сообщалось, что Гукасова обвинили в нападении на 29-летнюю женщину с маленьким ребёнком. Инцидент на дороге в Кирове завершился для пострадавшей закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
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