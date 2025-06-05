Экс-зампреду кировского Заксобрания, который избил женщину, избрали меру пресечения
Суд в Кирове запретил определённые действия экс-зампреду Заксобрания Гукасову
Бывшему заместителю председателя Законодательного собрания Кировской области Владиславу Гукасову, обвиняемому в избиении женщины и оскорблениях в её адрес, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, сообщает SHOT.
Владислав Гукасов в суде. Фото © SHOT
«Избрать меру пресечения в виде запрета определённых действий», — сказал судья.
Отныне Гукасову запрещено покидать место жительства.
Ранее сообщалось, что Гукасова обвинили в нападении на 29-летнюю женщину с маленьким ребёнком. Инцидент на дороге в Кирове завершился для пострадавшей закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.
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