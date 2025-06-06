На следующей неделе наступит ключевой момент для курса доллара. Сколько будет стоить рубль В начале июня курс рубля чувствует себя очень уверенно и остаётся достаточно крепким. Впрочем, многие экономисты считают, что падение доллара заканчивается. Стоит ли ждать снижения курса рубля на следующей неделе и какой уровень может преодолеть валюта к середине июня? 5 июня, 21:20 Экономисты сделали прогноз курса доллара на следующую неделю. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ciprian Alexandru

Главное событие для валютного рынка на этой неделе — заседание Центробанка, которое назначено на 6 июня. Экономисты допускают сценарий аккуратного начала снижения ставок Банком России.

— Если регулятор пойдёт на снижение, это будет скорее «тестовый» формат, чтобы не перегреть ожидания. Оно может дать небольшое давление на рубль, но вряд ли вызовет резкое движение. На рынке этот факт уже частично учли. Однако ситуация выглядит двоякой и есть весомые аргументы в пользу сохранения ключевой ставки на уровне 21%, но со смягчением риторики регулятора. ЦБ может дать сигнал о готовности к снижению в ближайшие месяцы, — рассказала аналитик «Банки.ру» Гаянэ Замалеева.

Курс рубля в ближайшие дни, по её оценкам, вероятнее всего, останется в диапазоне 78–82 за доллар. Поддержку рублю даёт высокая ставка, сокращение импорта, продажа валютной выручки экспортёрами и контроль за движением капитала. Но давление сохраняется. Дивидендный сезон заканчивается, и экспортёры будут продавать валюту менее активно.

— На пятничном заседании ЦБ может дать сигнал к началу монетарного разворота или даже уже снизить ключевую ставку на первые 100 б.п., до 20%. Монетарный фактор действует от обратного к курсу рубля — ужесточение ДКП поддерживает курс нацвалюты, а послабление курса ЦБ лишает рубль поддержки. Поскольку ждём снижения ставки, то и прогнозируем начало ослабления рубля, — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Он обратил внимание, что начинают действовать новые лимиты продажи валюты по бюджетному правилу и до начала июля объём предложения будет повышен. Это локальный фактор поддержки рубля, но в перспективе до августа лимиты по правилу могут резко сократиться.

Важный фактор влияния на курс — геополитическая риск-премия, которая сейчас повысилась. Это выступает за рост иностранных валют и против рубля.

— Таким образом, на будущей неделе ожидается ослабление рубля и укрепление инвалют. Первые ориентиры: возврат доллара к 80, евро выше 90, юань закрепится на 11. Если оценивать до конца лета, то видим перспективы 85–90 за доллар и 11,5–12 за юань. Верхние границы диапазонов могут быть в августе, — считает Михаил Зельцер.

В мае отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов (НГД) от ожидаемых составило 68,6 млрд рублей. Это произошло за счёт более высоких поступлений по налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, чем предполагалось ранее. В июне Минфин ожидает недополучить 40,3 млрд рублей нефтегазовых доходов. Соответственно, на разницу между этими величинами будут осуществляться покупки валюты в ФНБ в размере 28,3 млрд рублей, что предполагает ежедневные покупки в эквиваленте 1,5 млрд. Об этом рассказала ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.

— Банк России будет зеркалировать эти операции на внутреннем рынке. Также регулятор самостоятельно проводит операции по продаже валюты в объёме 8,86 млрд рублей в день. Таким образом, суммарный объём чистых операций Банка России по продаже юаней в июне составит 7,36 млрд рублей в день по сравнению с 6,56 млрд в день месяцем ранее, — добавила Наталия Пырьева.

По её словам, увеличение объёма дополнительного предложения валюты на рынке может продолжить оказывать умеренную поддержку рублю, поскольку нетто-продажи юаней Банком России составят порядка 10% от среднедневного объёма торгов юанем на Мосбирже. В то же время потенциальное решение Банка России снизить ключевую ставку на заседании в пятницу может оказать давление на национальную валюту, поскольку более низкие ставки снизят привлекательность рублёвых активов.

— Сохранение ставки не приведёт к изменениям в динамике курса рубля. Таким образом, мы полагаем, что баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на уровнях 78–82 рубля за доллар, — добавила Наталия Пырьева.

Авторы Нина Важдаева