Максим Иксанов о вызовах ИИ для медиа: как нейросети отнимают права на контент

В Нижнем Новгороде проходит крупнейшая отраслевая конференция «ЦИПР-2025», посвящённая цифровой трансформации экономики. В этом году ключевой темой стала «Вектор прогресса в эпоху данных»: эксперты обсуждают влияние искусственного интеллекта на промышленность, медиа и государственное управление. В рамках деловой программы особое внимание уделили вызовам цифровизации — от кибербезопасности до этики использования ИИ.

Среди спикеров пленарной сессии «Роботы в эфире. Как технологии меняют медиа» выступили Наталья Веснина (Independent Media), Дмитрий Медников (Русская Медиагруппа), Андрей Цыпер (Rambler&Co), Игорь Хомский (МТС Медиа), Георгий Лобушкин (К2) и Игнатий Павлов (Ведомости) и генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов. Дискуссия затронула острые вопросы: доверие аудитории в эпоху deepfake-контента, авторские права в цифровой среде и новые форматы взаимодействия с пользователями.

ИИ как конкурент: скорость против качества

Иксанов отметил, что медиахолдинги уже столкнулись с новыми «цифровыми конкурентами» — платформами, которые с помощью ИИ молниеносно перерабатывают оригинальные новости, монетизируя чужой контент:

«Раньше это были недобросовестные журналисты, теперь — алгоритмы. Сайты переписывают наши Telegram-новости за минуты, зарабатывая трафик и деньги. Мы ведём борьбу с роботами, и она пока не в нашу пользу».

Авторские права и «тихая революция»

Глава холдинга подчеркнул, что языковые модели обучаются на статьях медиакомпаний, но не компенсируют их труд:

«Как New York Times судится с tech-гигантами, так и мы должны защищать контент. Специпроекты, лонгриды и прочие материалы создаются по крупицам, уникальными людьми — а ИИ использует их бесплатно».

Он привёл пример «революции» в музыке: в 2024 году ИИ-cover песни Пугачёвой набрал миллионы просмотров, показав, как технологии замещают традиционных создателей, после чего этот «искусственный» трек перепел Филипп Киркоров.

Будущее медиа: где место человека?

По словам Иксанова, в эпоху поисковых сервисов аудитории «всё равно», кто даёт ответ — СМИ или алгоритм:

«Люди спрашивают: "Что случилось?" или "Как почистить картошку?" — и получают ответ от кого-то — например, от ИИ. И мы приходим к выводу, что бренды медиа могут стать не нужны».

Однако он видит потенциал в автоматизации рутинных задач (мониторинг, шаблонные новости), освобождая креативные профессии — например, промо-режиссёров, которые учатся работать с ИИ.

«С быстрыми новостями у нас еще есть фора. Мы занимаемся развитием своих технологий — чтобы те шерстили паблики на предмет необычных новостей. Люди переживают, что будут исчезать рабочие места, а мне кажется, что это наоборот шанс как для творческих специалистов, так и для мастеров монотонного труда — они, во-первых, смогут применять свои навыки в полезных задачах, а во-вторых, получат помощника в формате нейросети».

По мнению Иксанова, мы входим в новую эру медиа — и важно научиться применять ИИ-технологии в свою пользу.

Борьба с дипфейками

Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер считает, что скорость создания фейкового контента повышает потребность в дополнительном человеческом внимании: