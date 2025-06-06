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6 июня, 00:49

Минздрав: У 14 детей поезда Екатеринбург — Анапа выявлена норовирусная инфекция

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четырнадцать несовершеннолетних, почувствовавших недомогание во время следования в Анапу из Екатеринбурга, были госпитализированы по прибытии. Согласно информации Минздрава Свердловской области, у них диагностировали норовирусную инфекцию.

«По итогам обследования 14 детей, у которых при экспресс-тестировании выявлен норовирус 2 генотипа, оставлены под наблюдением в условиях стационара. Остальные дети направлены в изолятор лагеря «Жемчужина» под медицинское наблюдение», — говорится в сообщении.

Группа, проходившая лечение в Воронежской области, готовится к завершению курса терапии и возвращению в детский оздоровительный центр.

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А ранее профессор рассказал, что не стоит отказываться от отдыха в Турции из-за вируса Коксаки. По словам врача, при соблюдении элементарных гигиенических норм, можно исключить вероятность заражения, а солёная морская вода не является благоприятной средой для вируса.

Тимур Хингеев
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