В ХМАО-Югре открылся вахтовый комплекс нового поколения На автономном месторождении в ХМАО-Югре открылся первый в России многофункциональный вахтовый комплекс для жизни, работы и отдыха сотрудников уровня современного мегаполиса. 6 июня, 10:32 Вахтовый комплекс нового поколения в ХМАО. Обложка © Пресс-служба «Газпром нефти»

В открытии комплекса приняли участие заместитель председателя Правительства России Александр Новак и губернатор ХМАО-Югры Руслан Кухарук.

Многофункциональный вахтовый комплекс компании «Газпром нефть» построен на месторождении им. Александра Жагрина, в 500 км от Ханты-Мансийска. Здание площадью 12,5 тысячи м² включает жилую и офисную части, двухэтажный спортивный центр, зоны питания и отдыха. Для работников компании открыты столовая, кафе и магазин. Сотрудникам находящегося в полной автономии месторождения доступны досуг и развлечения.

В комплексе предусмотрены индивидуальные жилые модули, оснащённые системой «умный дом», климат-контролем и биодинамическим освещением, имитирующим естественный световой цикл для полноценного отдыха.

Вахтовый комплекс построен по каркасной технологии — здание собрано из доставленных в автономию готовых элементов, что сократило площадь застройки и сроки монтажа. В комплексе применены передовые решения, обеспечивающие максимальную экологичность здания и его высокую энергоэффективность. С учётом длинных сибирских зим и короткого светового дня здание оборудовано системами фасадного освещения из 650 светодиодных ламп и частично обогреваемой кровлей.

В многофункциональном комплексе разместятся сотни специалистов, участвующих в реализации стратегического проекта по разработке группы участков в ХМАО-Югре и Тюменской области с ресурсным потенциалом около 500 млн тонн нефти. Ядром и самым стремительно растущим активом нового центра добычи является месторождение им. Александра Жагрина.

Авторы Валерия Мишина