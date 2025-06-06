Шок-решение. Почему Центробанк снизил ключевую ставку и что теперь будет с рублём, вкладами и кредитами В пятницу, 6 июня, Центробанк, вопреки базовому прогнозу аналитиков, снизил ключевую ставку до 20% годовых. Для многих участников рынка это решение стало шокирующим. Почему Банк России пошёл на снижение ключевой ставки и на что оно повлияет? 6 июня, 11:58 Экономисты рассказали, что произойдёт после снижения ключевой ставки. Обложка © РИА «Новости» / Рамиль Ситдиков

Почему Центробанк снизил ключевую ставку

Сегодня, 6 июня 2025 года, Банк России принял решение о снижении ключевой ставки на 1 процентный пункт, установив её на уровне 20% годовых. Это первое снижение ставки с октября 2024 года. Тогда она была повышена до 21% — в ответ на ускорение инфляции.

— Решение о снижении ставки обусловлено рядом факторов. Во-первых, наблюдается устойчивое замедление инфляции. По данным Банка России, годовая инфляция в апреле составила 10,3%, а сезонно скорректированная инфляция снизилась до 6,2%. Во-вторых, темпы роста денежной массы остаются ниже целевых значений, что свидетельствует о снижении инфляционного давления. Кроме того, экономическая активность демонстрирует признаки замедления, что требует более мягкой денежно-кредитной политики для поддержки экономики, — рассказал управляющий партнёр MAIN DIVISION Андрей Глушкин.

Однако Банк России сохраняет осторожность в своих действиях. Несмотря на снижение ставки, регулятор подчеркнул необходимость продолжения жёсткой денежно-кредитной политики до тех пор, пока инфляция не вернётся к целевому уровню в 4%. Это означает, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учётом динамики инфляции и инфляционных ожиданий.

— Ставка была снижена на 1 процентный пункт — до 20%. Этот сигнал по смягчению денежно-кредитной политики показывает, что ситуация с курсом рубля наладилась, а рост цен замедлился. Мы считаем, что сегодняшнее решение регулятора связано с тем, что ДКП будет смягчена и ставка будет снижена до конца года ещё один или два раза, — рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.

Если за лето макроэкономическая ситуация значительно не изменится, то и дальше пойдёт снижение. Открытым остаётся только вопрос о том, будет ли оно осторожным и крайне медленным, либо регулятор решит, что можно без рисков наполнять экономику деньгами. Стоит отметить, что корпоративное кредитование за четыре месяца 2025 года осталось неизменным. Снижение происходит в основном за счёт сокращения ипотечных (на 44%) и потребительских (на 11%) кредитов. В то же время строители не сократили ввод в эксплуатацию нового жилья. Тут сказывается инертность этого рынка, на котором между решением об инвестировании в объект и его сдачей проходит два-три года. Об этом рассказал президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков» Кирилл Кулаков.

— Темпы роста денежной массы остаются умеренными, а экономическая активность показывает признаки замедления. На этом фоне ставка 21% начала создавать избыточные ограничения, особенно для бизнеса и потребительского спроса, поэтому снижение до 20% — это попытка найти более сбалансированную позицию между контролем инфляции и поддержкой экономики, — рассказал основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

На что повлияет решение Центробанка снизить ключевую ставку

Индекс Мосбиржи к оглашению ставки ЦБ подошёл на трёхнедельных максимумах — недалеко от 2900 п. Угрозы санкций и обострение на внешнем контуре быстро отыгрывались — и рынок повышался именно на ожиданиях монетарного разворота ЦБ. Надежды рынка оправдались. Летний ориентир — возврат бенчмарка на 3000 п., годовой — 3200 п. и плюс дивиденды. Сильнее рынка в перспективе могут быть акции банков и бумаги закредитованных компаний — для первых сокращаются процентные расходы, а для вторых снижается долговое давление. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

ОФЗ, по его словам, последние недели пользовались повышенным спросом. Участники рынка заранее покупали облигации в ожидании начала цикла послабления и снижения ставки. Цены бумаг росли — их доходности падали. На годовом треке доходность от вложения в ОФЗ может превысить доходность во вкладах, и ещё не поздно зафиксировать высокие ставки на длительную инвестиционную перспективу.

— Что касается рубля, то падение инвалют в начале лета привело курсы на минимумы с мая 2023 года. Такой крепкий рубль многих застал врасплох: +25% у тех, кто ставил на рост рубля, и такой же процент, но уже убытка у тех, кто играл против нацвалюты. В том числе за счёт укрепления рубля и удалось сбить девальвационные настроения и инфляционные ожидания. Сейчас факторы курса рубля могут сыграть от обратного и перестать поддерживать нацвалюту. Ставка ЦБ снижается, вскоре и притоки валюты от экспортёров сократятся, а импорт возрастёт. Тем самым до конца лета есть веские основания ждать возврат курса доллара в область 85–90, а юаня — в район 11,5–12, к концу августа курсы видятся на верхних границах прогнозных диапазонов, — пояснил Михаил Зельцер.

Денис Астафьев считает, что решение Центробанка может вызвать умеренное ослабление рубля. Высокая ставка ранее поддерживала курс за счёт привлекательности рублёвых активов. Снижение ставки снижает интерес к рублю у краткосрочных инвесторов. Однако эффект будет сдержанным, поскольку рынок частично закладывал ожидания смягчения в котировки.

— Для рубля резкой реакции не ждём, хотя формально снижение ключевой ставки Центрального банка в мире является обычно стимулом для локального ослабления национальной валюты, однако постепенный разворот в сторону ослабления может начаться уже с середины месяца по ряду технических причин. В ближайшие дни доллар продолжит консолидацию у отметки 80 рублей, — рассказал руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров.

Михаил Зельцер отметил, что ставки по вкладам и кредитам в общем следуют за ставкой ЦБ, но могут начинать двигаться и на опережение. Так, средние ставки на вкладах падают уже с конца декабря 2024 года. Было 22,4%, а по итогам третьей декады мая они опустились ниже 19,4%. Время щедрых предложений прошло. На фоне фактической смены цикла ЦБ ставки по депозитам продолжат снижаться.

— Ставки по депозитам ряд коммерческих банков начал постепенно снижать заранее. Ставки по кредитам, вероятно, также могут скорректироваться в меньшую сторону. В ЦБ видят постепенный выход экономики на траекторию сбалансированного роста, укрепление рубля в первом полугодии вносит вклад в замедление роста цен на непродовольственные товары. Курс российской валюты на рынке сохраняет границы среднесрочного растущего тренда, замедлив его в недельном диапазоне 78–84 рублей за доллар, 88–94 рублей за евро и 10,80–11,40 за юань, — рассказал начальник отдела инвестиционных стратегий «Альфа-Форекса» Спартак Соболев.

Авторы Нина Важдаева