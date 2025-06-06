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6 июня, 11:43

В Анапе вспыхнул детский парк аттракционов «Джунгли»

Мощный пожар охватил павильон парка развлечений «Джунгли» в Анапе

В Анапе вспыхнул мощный пожар в павильоне парка развлечений «Джунгли». На место оперативно прибыли пожарные службы, возгорание удалось локализовать, сообщает телеграм-канал «ЧП Анапа».

Возгорание в парке развлечений «Джунгли» в Анапе. Видео © Telegram / «ЧП Анапа»

«Треск, взрывы, пламя, охватывающее павильон. В считанные секунды ситуация стала критической», — пишут в местном паблике, уточняя, что тушением занималась бригада из пяти пожарных машин.

Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники ДПС и Росгвардии. Дорогу к парку развлечений перекрыли и поставили патруль для быстрой эвакуации посетителей и прохожих на безопасное расстояние. О пострадавших пока не сообщается.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Красногорске загорелся обувной склад. Свидетели происшествия сообщали о взрывах на предприятии. Причиной хлопков могли стать газовые баллоны, находившиеся на объекте.

Обложка © VK / Новороссийск LIFE

Мария Любицкая
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