В Анапе вспыхнул детский парк аттракционов «Джунгли»

В Анапе вспыхнул мощный пожар в павильоне парка развлечений «Джунгли». На место оперативно прибыли пожарные службы, возгорание удалось локализовать, сообщает телеграм-канал «ЧП Анапа».

Возгорание в парке развлечений «Джунгли» в Анапе. Видео © Telegram / «ЧП Анапа»

«Треск, взрывы, пламя, охватывающее павильон. В считанные секунды ситуация стала критической», — пишут в местном паблике, уточняя, что тушением занималась бригада из пяти пожарных машин.

Вскоре к месту происшествия прибыли сотрудники ДПС и Росгвардии. Дорогу к парку развлечений перекрыли и поставили патруль для быстрой эвакуации посетителей и прохожих на безопасное расстояние. О пострадавших пока не сообщается.