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6 июня, 12:05

Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали за неуплату налогов и объявили в розыск

Суд заочно арестовал коуча Тлиашинову за неуплату налогов на 431 млн рублей

Бизнес-коуч Инна Тлашинова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ inna__tliashinova

Бизнес-коуч Инна Тлашинова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ inna__tliashinova

В межгосударственный розыск объявлена бизнес-коуч Инна Тлиашинова. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о неуплате налогов с учётом штрафа в размере в размере 431 млн рублей и легализации доходов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Тверского суда Москвы.

«Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск», — сказал следователь в ходе заседания.

В итоге суд принял решение о заочном аресте Тлиашиновой.

Коуч Тлиашинова ради сторис в соцсетях арендовала элитный особняк и выдавала его за свой
Коуч Тлиашинова ради сторис в соцсетях арендовала элитный особняк и выдавала его за свой

Напомним, что VIP-коуч Инна Тлиашинова, проживающая в Дубае, задолжала российской налоговой службе более 460 миллионов рублей. Россиянка величает себя основателем Международной академии квантовой психологии и является автором методики «Мастер разборов».

Мария Любицкая
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