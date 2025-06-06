Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали за неуплату налогов и объявили в розыск
Суд заочно арестовал коуча Тлиашинову за неуплату налогов на 431 млн рублей
Бизнес-коуч Инна Тлашинова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ inna__tliashinova
В межгосударственный розыск объявлена бизнес-коуч Инна Тлиашинова. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о неуплате налогов с учётом штрафа в размере в размере 431 млн рублей и легализации доходов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Тверского суда Москвы.
«Тлиашинова объявлена в межгосударственный розыск», — сказал следователь в ходе заседания.
В итоге суд принял решение о заочном аресте Тлиашиновой.
Напомним, что VIP-коуч Инна Тлиашинова, проживающая в Дубае, задолжала российской налоговой службе более 460 миллионов рублей. Россиянка величает себя основателем Международной академии квантовой психологии и является автором методики «Мастер разборов».