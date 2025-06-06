Бизнес-коуча Тлиашинову заочно арестовали за неуплату налогов и объявили в розыск

В межгосударственный розыск объявлена бизнес-коуч Инна Тлиашинова. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о неуплате налогов с учётом штрафа в размере в размере 431 млн рублей и легализации доходов. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» из зала Тверского суда Москвы.