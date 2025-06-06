В Пулково ищут джек-рассела Малыша, сбежавшего из переноски

В аэропорту Пулково джек-рассел-терьер по кличке Малыш сбежал из клетки во время её погрузки для транспортировки багажа. Как сообщает 78.ru, сотрудники воздушной гавани пытались поймать пса, но так и не смогли.

«Вот они поставили клетку, получается, на машину, и клетка каким-то образом открылась, и собака выбежала. А потом они говорят, что якобы за ней ехали, гонялись, а она убегала, покинула территорию и куда-то убежала», — рассказала хозяйка Малыша Наталья.

Наталья столкнулась с целой чередой неприятностей во время перелёта с двумя собаками в Санкт-Петербург. В Новосибирске ей не разрешили взять на борт одну из собак, мотивируя это тем, что клетка не соответствует требованиям. Женщине пришлось срочно искать, кому передать питомца. По прибытии в Северную столицу случилась новая беда: вторая собака сбежала.

Авиакомпания переложила ответственность за побег на Наталью, утверждая, что она использовала неподходящую клетку. При этом, по словам женщины, до инцидента в Новосибирске проблем с этой клеткой не возникало. Несмотря на это, Smartavia организовала поиски собаки в аэропорту и за его пределами, привлекая к ним волонтёров.