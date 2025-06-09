С 1 июля цены на аренду недвижимости могут вырасти. Что изменится на рынке На рынке недвижимости наметились новые тренды. Причём это касается и жилых, и нежилых объектов. Что сейчас выгоднее сдавать в аренду и как изменятся цены с 1 июля? 8 июня, 21:20 С 1 июля вырастет спрос на съёмные квартиры. Обложка © ТАСС / Артур Новосильцев

Что будет с ценами на аренду жилой недвижимости с 1 июля

По данным «Яндекс Аренды», в мае на рынке произошли сезонные изменения. Активность арендаторов и собственников сократилась. Это связано с длинными выходными и приближающимся сезоном отпусков. Спрос на съёмное жильё в части городов-миллионников немного снизился, а стоимость стагнировала. Исключением стали только Москва и Санкт-Петербург, которые показали рост медианной ставки. В среднем по всем 16 мегаполисам медианная ставка долгосрочной аренды по всем типам комнатности составила 34 000 рублей (-0,6 % за месяц).

Изменение медианных ставок по квартирам разного типа комнатности было неравномерным. Медианная стоимость сдаваемых студий в среднем по всем городам-миллионникам по итогам мая 2025 года незначительно снизилась и составила 27 000 рублей (-0,9 % за месяц), однокомнатных квартир — осталась на уровне около 30 000 (+0,1 % за месяц). Медианная ставка двухкомнатных квартир в мегаполисах составила 40 000 (+0,9 % за месяц). Стоимость аренды трёхкомнатных квартир осталась на уровне около 57 000 (-0,1 % за месяц).

В некоторых городах и даже отдельных округах и районах наблюдалось не снижение, а повышение цен в связи с изменениями в структуре предложения. Например, влиял выход на рынок аренды одновременно большого количества новых инвестиционных квартир, который одновременно сопровождало «вымывание» наиболее бюджетных вариантов для аренды в мае.

Экспозиция квартир всех типов комнатности в среднем по 16 миллионникам в мае незначительно уменьшилась (-2,9 % за месяц). Наиболее заметно сократилось предложение в сегменте однокомнатных квартир — на 3,7 % за месяц. Число студий снизилось на 1,9 %, двухкомнатных квартир — на 2,8 %, трёхкомнатных — на 3,1 %. Уменьшение числа сдаваемых квартир не привело к росту медианной стоимости: колебание цены не превышало 1 % во всех сегментах комнатности.

— В начале июня мы отмечаем ту же тенденцию, что и в целом в мае: лишь небольшое изменение стоимости во всех типах квартир (в среднем по всем 16 мегаполисам +0,6 % относительно мая, 34 000 руб.) и небольшое сокращение числа сдаваемых квартир (-0,9 %), — рассказал руководитель сервиса «Яндекс Аренда» Роман Жуков.

Середина июля в рамках сезонного цикла — период роста активности. Арендаторы и собственники возвращаются из отпусков, начинают активнее искать съёмное жильё и арендаторов. Также в крупные города приезжают будущие студенты, которые планируют найти съёмную квартиру на период учебного года. Ещё одна категория арендаторов — специалисты, которые приезжают из области или других регионов за карьерным развитием и трудоустройством.

— В июле мы ожидаем, что медианные ставки съёмного жилья могут выйти из состояния стагнации и из-за быстрой сдачи наиболее бюджетных квартир возможно увеличение ставок. Эта тенденция соответствует ежегодному сезонному циклу. Рост спроса будет определять рынок в течение всей второй половины лета и в начале сентября, — отметил Роман Жуков.

Что будет с ценами на аренду коммерческой недвижимости с 1 июля

С приближением июля 2025 года рынок коммерческой недвижимости в России демонстрирует устойчивые, но неоднозначные тенденции. На фоне высокой ключевой ставки и изменений в налоговой политике арендаторы и инвесторы адаптируются к новым условиям, что влияет на спрос, предложение и структуру арендных ставок. Об этом рассказал председатель совета директоров управляющей компании «Открытый мир» Андрей Глушкин.

По его словам, офисный сегмент продолжает восстанавливаться после пандемийного спада, но с явным сдвигом в сторону гибкости. Компании всё чаще предпочитают коворкинги и гибридные форматы размещения сотрудников. Особенно это касается малых и средних предприятий, стремящихся оптимизировать расходы. Дефицит качественных офисных площадей, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, ведёт к росту ставок в премиальных бизнес-центрах. Это создаёт напряжение для арендаторов, но также стимулирует развитие новых проектов класса B+ и A, в том числе в регионах.

В торговой недвижимости наблюдается снижение интереса к крупным торговым центрам и рост популярности малых торговых объектов, расположенных в жилых районах и на первых этажах домов. Эти локации обеспечивают стабильный пешеходный трафик и близость к конечному потребителю, что особенно важно для формата магазинов у дома и сферы повседневных услуг. Ретейлеры отдают предпочтение компактным, экономичным форматам с возможностью быстрого входа и выхода с рынка в зависимости от конъюнктуры.

Складская недвижимость — один из самых активно развивающихся сегментов. Электронная коммерция и рост логистических цепочек требуют всё большего количества современных складов, особенно вблизи крупных агломераций. В результате арендные ставки на складские помещения выросли на 40–45 % по сравнению с предыдущими годами, а спрос существенно превышает предложение. Это делает склады инвестиционно привлекательными даже на фоне общего замедления экономики.

— Ожидается, что с 1 июля и до конца 2025 года арендные ставки на коммерческую недвижимость продолжат умеренный рост, особенно в сегментах с высоким спросом и ограниченным предложением — это прежде всего склады, малые торговые площади и качественные офисы. Однако высокая ключевая ставка и налоговая нагрузка будут сдерживать активность части арендаторов, особенно малого бизнеса. В этих условиях будут выигрывать объекты с высокой ликвидностью и устойчивой доходностью, — рассказал Андрей Глушкин.

Авторы Нина Важдаева