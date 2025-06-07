В Москве в 2025 году капитально отремонтируют 13 домов с внутренними дворами В архитектурной палитре столичных жилых домов есть г-образные или ещё более сложные постройки. Среди них выделяются здания, у которых, по задумке архитекторов, был образован внутренний двор. В 2025 году приведут в порядок 13 таких домов: обновят фасады, крыши, подъезды. 7 июня, 07:25 В Москве начинается ремонт домов с внутренними дворами. Обложка © mos.ru

Дом п-образной формы

Восьмиэтажное здание по адресу: Ленинский проспект, дом 57, возвели в 1960 году по проекту типовой серии СМ-6. Здание п-образной формы образует закрытую с трёх сторон дворовую территорию. Фасады подчёркнуты венчающим карнизом.

В доме предстоит капитально отремонтировать фасад, крышу, подъезды, заменить инженерные системы. Перед началом работ специалисты разработали отдельный проект, который учитывает все особенности здания. Материалы и технологии подобрали исходя из его специфики.

Обновление фасада начнут с очистки и промывки наружных стен. Затем восстановят выветрившиеся швы, добавят утраченные элементы кирпичной кладки и керамических блоков. Антигрибковым составом обработают места намокания, а затем покроют фасад тонкой, невидимой глазу плёнкой для надёжной защиты наружных стен от дождя и снега.

Кроме того, специалисты установят современные оконные блоки в подъездах, отремонтируют входы в них и обновят облицовку цоколя, а также навесят новые водосточные трубы. На крыше поменяют повреждённые стропила, обрешётку и кровельное покрытие. Деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, а чердак утеплят плитами из минеральной ваты. Приведут в порядок подъезды и подвалы. Заменят электросети, а также системы водоотведения, центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения.

Дом в виде каре

В 2025 году пройдут работы и по обновлению другого жилого здания на Ленинском проспекте (дом 66). Девятиэтажный многоквартирный жилой дом построили по концепции института «Моспроект» и проекту типовой серии в 1957 году. Здание сложной формы — в виде каре — образует полузамкнутый двор с двумя сквозными арками для проезда. По периметру строения расположен венчающий карниз из сборных бетонных элементов.

Здесь отремонтируют фасад, крышу и подъезды. Работы начнутся с промывки внешней поверхности стен. Затем восстановят швы, утраченную кладку и керамические блоки, обработают места намокания специальным составом. Обновят проездные арки и венчающий карниз здания. Фасад гидрофобизируют для защиты стен от атмосферных осадков.

В местах общего пользования установят новые оконные блоки, отремонтируют входы в здание и его цоколь. На крыше заменят стропила, обрешётку и кровельное покрытие. Деревянные элементы обработают огнебиозащитным составом, а чердачное помещение утеплят минераловатными плитами. Кроме того, приведут в порядок подъезды и навесят новые водосточные трубы.

Довоенная неоклассика на улице Костякова

Работы по капитальному ремонту жилых домов с внутренними дворами шли и раньше. Так, в 2023 году привели в порядок здание по адресу: улица Костякова, дом 10. Оно построено в 1939 году по индивидуальному проекту в стиле советского неоклассицизма и является ярким примером довоенной архитектуры. У него сложная форма, а во двор можно зайти сбоку или через центральную арку.

Фасад старого здания отремонтировали, сохранив декоративные элементы. Перед специалистами стояла задача не только обновить конструктив стен, но и восстановить лепной декор и архитектурные особенности дома.

На балконах восстановили плиты и положили новое напольное покрытие. Очистили и окрасили цоколь, внешние оконные и дверные откосы, затем заменили отливы и водосточные трубы, отремонтировали входы в подъезды.

Московская программа капитального ремонта жилого фонда соответствует целям и задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Авторы Валерия Мишина