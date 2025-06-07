Заложнику «Норд-Оста» Захарову выплатят компенсацию спустя 22 года

Заложнику «Норд-Оста» Игорю Захарову выплатят компенсацию морального вреда после теракта, произошедшего в 2002 году в доме культуры на Дубровке в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд частично удовлетворил иск мужчины. При этом Захаров уже ранее получал денежные средства от государства как пострадавший в результате нападения террористов. Но теперь решил добиться компенсации морального вреда.

В первый раз пострадавший подал прошение в 2022 году и сам же не явился на заседание, поэтому иск остался без рассмотрения. Он снова обратился в инстанцию в сентябре 2024 года и по этому делу прошло шесть заседаний.

Суд принял решение частично удовлетворить прошение Захарова, учтя размер ранее полученных средств. Однако о какой сумме идёт речь — неизвестно.

Трагедия в здании Театрального центра на Дубровке произошла 23 октября в 2002 году. Тогда 40 террористов захватили в заложники 912 участников и зрителей мюзикла «Норд-Ост». Спасательную операцию, в результате которой удалось освободить большую часть людей, провели 26 октября. Из-за нападения погибли 130 человек, среди них были и дети.