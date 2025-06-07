Не получится: Аналитик со скепсисом отнёсся к проекту национального мессенджера

Эксперт скептически оценивает перспективы интеграции госуслуг в российский мессенджер MAX. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин выразил сомнения в эффективности этой инициативы, направленной на популяризацию отечественного продукта.

«Попытка «оживить» этот мессенджер с помощью перевода туда госуслуг, банков и прочего — она понятна. Но, если использовать административный ресурс, сделать этот мессенджер популярным всё равно не получится. <…> Потому что заставить пользоваться невозможно», — объяснил он радио «Комсомольская правда».

Аналитик проводит аналогию с ушедшим поездом: мы сегодня пытаемся не просто прыгнуть в последний вагон — этот поезд уже пришёл на конечную станцию. Муртазин подчёркивает, что существующие платформы вроде Telegram уже сформировали устойчивые пользовательские сообщества, и пересадить людей на новые сервисы даже административными мерами крайне сложно.

Эксперт считает, что вложения в разработку мессенджеров оправданы только для корпоративных и государственных нужд, но не для массового рынка, где доминируют устоявшиеся игроки. По его оценкам, попытки создания национальных аналогов популярных сервисов в этом сегменте вряд ли принесут ожидаемый результат.