Неизвестный обстрелял участников велопробега на востоке Германии

В немецком городе Галле во время завершения велопробега неизвестный открыл стрельбу по участникам мероприятия. Семь человек получили ранения. Об этом сообщило издание Bild.

«Когда мирная демонстрация велосипедистов закончилась после 13 километров пути, на площади Аугуст-Бебель-Платц раздались выстрелы. Несколько участников были ранены», — говорится в публикации.

Инцидент произошёл в пятницу около 20:30 по местному времени, когда колонна из 1300 велосипедистов финишировала на площади Аугуст-Бебель-Платц. По данным полиции, стреляли, предположительно, из пневматического оружия — использовались боеприпасы малого калибра. Семь человек получили ранения, но отказались от госпитализации. Пострадавшим от 25 до 67 лет. Злоумышленник пока не задержан.