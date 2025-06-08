Наследники и кредиты: Адвокат рассказала, в каких случаях долги можно не гасить
Адвокат Кудерко: Наследник не всегда обязан выплачивать долги наследодателя
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По закону наследники отвечают по обязательствам умершего только в пределах стоимости полученного имущества. Однако, как отмечает адвокат Елена Кудерко, есть ситуации, когда долги можно не выплачивать. Об этом сообщает агентство «Прайм».
Первое исключение — наличие страховки на кредит. Если наступает страховой случай, обязательства перед банком закрывает страховая компания, а не наследники.
Второй момент — срок давности по долгам. Если прошло более трёх лет с момента возникновения задолженности, кредитор должен обращаться в суд, иначе требования к наследникам считаются просроченными.
Третий случай — преимущество первых кредиторов. Если наследники уже рассчитались с теми, кто обратился раньше, остальные кредиторы, как правило, не могут оспорить эти выплаты.
Четвёртый вариант — банкротство наследственной массы. Если долгов больше, чем имущества, суд может признать наследство банкротом и списать оставшиеся обязательства.
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