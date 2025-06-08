Предсказаны последствия дефолта для Украины

Украина отказалась выплачивать миллиарды долларов держателям своих долговых ценных бумаг, что в Международном валютном фонде (МВФ) назвали риском для дальнейшего финансирования. Агентство S&P Global объявило дефолт и снизило рейтинг украинских бумаг, привязанных к ВВП. О последствиях для Киева в своём материале рассказали РИА «Новости».

Речь идёт о 665 миллионах долларов по ВВП-варрантам (бумагам, выплаты по которым зависят от темпов роста ВВП). Платежи должны были быть произведены до 2 июня, однако держателям напомнили о действующем моратории до завершения реструктуризации. Аналитики отмечают, что это уже не просто технический, а фактический суверенный дефолт.

После этого международное агентство S&P незамедлительно понизило рейтинг бумаг с CC (высокая вероятность невыполнения обязательств) до D (дефолт). Многие инвесторы автоматически делают вывод, что Украина — ненадёжный партнер. В МВФ же назвали ситуацию риском для дальнейшего финансирования.

«Причина — экономические трудности и приоритет военного финансирования. Хотя на счетах госбюджета остаётся около 11 миллиардов долларов (475 миллиардов гривен), только в мае перерасход достиг 400-500 миллиардов гривен», — рассказал независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин.

Это всё грозит Украине рядом последствий. Во-первых, судебных – держатели облигаций могут подать иски в международные суды, например, Лондона или Нью-Йорка, где часто оформляются такие обязательства. Также возможет арест зарубежных активов в пользу кредиторов. Последние при этом могут занять гораздо более жесткую позицию по отношению к Киеву. Также «дефолтное» состояние повлияет на отношения с МВФ. Оно означает, что репутация Украины на рынках капитала разрушена на годы.