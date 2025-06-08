Дима Билан откровенно рассказал о тревожном диагнозе
Билан рассказал о предонкологии и опроверг слухи о ВИЧ-инфекции
Дима Билан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FashionStock.com
Популярный российский певец Дима Билан в откровенном интервью Надежде Стрелец рассказал о проблемах со здоровьем, но опроверг распространявшиеся слухи о ВИЧ-инфекции. Артист признался, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние, однако не стал раскрывать деталей диагноза, подчеркнув, что сейчас чувствует себя абсолютно здоровым человеком.
«Единственное, после перелома, например, у меня система сосудов немножко здесь, на левой ноге, поехала — синее колено. А в остальном прям всё, слава богу, хорошо», — поделился Билан.
Также артист назвал высоким уровень развития медицины в России. Билан признался, что обожает отечественных врачей.
Ранее Дима Билан опубликовал шуточное видео, в котором раскрыл дату своей свадьбы — темы, интересующей многих поклонников певца. Фанатам придётся набраться терпения — маска для предсказаний напророчила, что ждать нужно будет 340 лет.