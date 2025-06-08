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Регион
8 июня, 12:38

Дима Билан откровенно рассказал о тревожном диагнозе

Билан рассказал о предонкологии и опроверг слухи о ВИЧ-инфекции

Дима Билан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FashionStock.com

Дима Билан. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FashionStock.com

Популярный российский певец Дима Билан в откровенном интервью Надежде Стрелец рассказал о проблемах со здоровьем, но опроверг распространявшиеся слухи о ВИЧ-инфекции. Артист признался, что врачи диагностировали у него предонкологическое состояние, однако не стал раскрывать деталей диагноза, подчеркнув, что сейчас чувствует себя абсолютно здоровым человеком.

«Единственное, после перелома, например, у меня система сосудов немножко здесь, на левой ноге, поехала — синее колено. А в остальном прям всё, слава богу, хорошо»,поделился Билан.

Также артист назвал высоким уровень развития медицины в России. Билан признался, что обожает отечественных врачей.

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Ранее Дима Билан опубликовал шуточное видео, в котором раскрыл дату своей свадьбы — темы, интересующей многих поклонников певца. Фанатам придётся набраться терпения — маска для предсказаний напророчила, что ждать нужно будет 340 лет.

Юрий Лысенко
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