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8 июня, 17:18

Польша может поссориться с ЕС из-за президента-снюсоеда

Пушков: Приход Навроцкого к власти может спровоцировать отставку Туска

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / Zuma

Кароль Навроцкий. Обложка © ТАСС / Zuma

Над Польшей навис сдвиг в политических элитах, ведь одержавший победу на выборах президента Кароль Навроцкий известен своими националистическими настроениями и скептическим отношением к роли Брюсселя в отношениях с Варшавой. Это всё не играет на руку польскому премьеру Дональду Туску, который придерживается противоположных взглядов. Об этом у себя в телеграм-канале написал сенатор РФ Алексей Пушков.

Приход Навроцкого может спровоцировать отставку прозападного премьер-министра Туска, — приверженца глубокой интеграции Варшавы с Брюсселем, считает Пушков. По его словам, его решения уже многим в Польше принесли лишь проблемы.

Сенатор считает, что исцеление «заржавевшей» от политической примитивности Европы должно начаться именно со смены правящих элит.

«Европа нуждается в смене правящих элит. Это верно как для Франции и Британии, так и для Польши. Нынешние ведут Европу в тупик», — заключил он.

Польша сделала выбор: у власти — антироссийский историк из Гданьска Кароль Навроцкий
Польша сделала выбор: у власти — антироссийский историк из Гданьска Кароль Навроцкий

Напомним, что Кароль Навроцкий стал новым президентом Польши. О политике известно, что он поклонник снюса и даже не стесняется потреблять его на публике. Также Навроцкий — противник вступления Украины в ЕС и НАТО. Камнем преткновения вновь становится Волынская резня, в ходе которой от руки повстанцев из УПА* в 1943 году погибли 120 тысяч поляков. Варшава всё помнит, а потому не собирается прощать Украину.

*Запрещённая в России экстремистская организация.

Владимир Озеров
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