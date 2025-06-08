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8 июня, 19:51

«ЛГБТ* вместо семьи»: В Госдуме раскритиковали президента Молдавии Санду

Депутат Госдумы Аршинова сравнила президента Молдавии Санду с Остапом Бендером

Майя Санду. Обложка © Х / sandumaiamd

Майя Санду. Обложка © Х / sandumaiamd

Депутат Государственной думы Алёна Аршинова резко раскритиковала президента Молдавии Майю Санду, заявив, что она «сбросила маски приличия» на фоне возможного запрета крестного хода в стране. Молдавские власти запретили проведение традиционного крестного хода, запланированного на 15 июня, из-за намеченной акции ЛГБТ*-сообщества.

«Майя Санду сбросила все маски, и маски приличия в том числе. Война вместо мира, ЛГБТ* вместо семьи», – отметила депутат в интервью РИА «Новости».

По словам Аршиновой, молдавские власти под предлогом «евроинтеграции» фактически игнорируют интересы народа, повышая цены на газ и электричество в пять раз и распродавая стратегические активы, такие как единственный морской порт.

«Остап Бендер в самых смелых мечтах о таком не мог и подумать», – добавила она.

Чиновница также подчеркнула, что политика Санду всё больше напоминает тёмные страницы истории Молдовы, когда страна находилась под румынской оккупацией с 1918 по 1940 год. Она обвинила президента в попытках уничтожить культурную и политическую самостоятельность молдаван и гагаузов, заявив, что курс на «воссоединение с Румынией» угрожает самой сути нации.

«Её действия не просто геополитический выбор, а попытка переписать идентичность страны», – резюмировала политик.

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Ранее Life.ru писал, что действия Санду раскритиковал глава СВР Сергей Нарышкин. Он заявил, что молдавский президент играет с огнём. Глава российской Службы внешней разведки поддержал мнение о том, что действия президента Молдавии несут в себе риск эскалации ситуации.

*Экстремистское движение, запрещённое на территории РФ.

Юния Ларсон
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