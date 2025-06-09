Украинский боксёр Усик предложил Трампу пожить неделю на Украине

«Советую американскому президенту Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моём доме неделю. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — заявил спортсмен.

Ранее Life.ru писал, что 19 июля пройдёт бой-реванш между Усиком и Дэниелем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира. 38-летний Усик одержал 23 победы без поражений. Он будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и WBC, а также попытается отобрать у Дюбуа титул IBF. У британца в арсенале 22 победы и два поражения.