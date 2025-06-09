Украинский боксёр Усик предложил Трампу пожить неделю на Украине
Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa
Украинский боксёр Александр Усик пригласил американского лидера Дональда Трампа провести неделю в своём доме на Украине. Предложение он озвучил в эфире британского телеканала Би-би-си.
«Советую американскому президенту Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моём доме неделю. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — заявил спортсмен.
Ранее Life.ru писал, что 19 июля пройдёт бой-реванш между Усиком и Дэниелем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира. 38-летний Усик одержал 23 победы без поражений. Он будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и WBC, а также попытается отобрать у Дюбуа титул IBF. У британца в арсенале 22 победы и два поражения.