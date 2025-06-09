Ж/д катастрофа в Брянской области
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июня, 23:30

Украинский боксёр Усик предложил Трампу пожить неделю на Украине

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Украинский боксёр Александр Усик. Обложка © Коллаж © Life.ru, Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / usykaa

Украинский боксёр Александр Усик пригласил американского лидера Дональда Трампа провести неделю в своём доме на Украине. Предложение он озвучил в эфире британского телеканала Би-би-си.

«Советую американскому президенту Дональду Трампу приехать на Украину и пожить в моём доме неделю. Всего одну неделю. Я предоставлю ему свой дом. Живи на Украине и посмотри, что происходит», — заявил спортсмен.

Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов перед реваншем
Дюбуа толкнул Усика во время битвы взглядов перед реваншем

Ранее Life.ru писал, что 19 июля пройдёт бой-реванш между Усиком и Дэниелем Дюбуа за титул абсолютного чемпиона мира. 38-летний Усик одержал 23 победы без поражений. Он будет защищать свои титулы по версиям WBA, WBO и WBC, а также попытается отобрать у Дюбуа титул IBF. У британца в арсенале 22 победы и два поражения.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • Александр Усик
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar