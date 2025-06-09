Певица Анна Семенович показала фигуру на отдыхе в крошечном бикини
Анна Семенович. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich
Российская певица Анна Семенович похвасталась результатом своего похудения, надев чёрную модель бикини, а поверх набросив романтическое платье с деликатным принтом. Долгое время исполнительница мечтала увидеть заветную цифру на весах, а потом решила отказаться от погони за худобой, выбрав счастье и принятие себя.
Анна Семенович похвасталась своей фигурой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich
Отменять сбалансированное питание и регулярные занятия спортом Семенович не стала и в итоге смогла сбросить лишние килограммы. Сейчас певица отдыхает в Белеке в компании своего жениха и радуется результатам.
«Ну что за стройняшка, я очень довольна своим постройнением: фигура — огонь!» — написала Анна.
Ранее своей фигурой похвасталась звезда реалити-шоу «Дом-2» Саша Черно, она не перестаёт бороться с проблемой. На программу Саша пришла с весом 130 килограммов, но после беременности и рождения сына цифра дошла до 160 кг и Черно начала активно бороться с недугом. В 2021 году участница решилась на бариатрическую операцию.