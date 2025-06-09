Певица Анна Семенович показала фигуру на отдыхе в крошечном бикини

Российская певица Анна Семенович похвасталась результатом своего похудения, надев чёрную модель бикини, а поверх набросив романтическое платье с деликатным принтом. Долгое время исполнительница мечтала увидеть заветную цифру на весах, а потом решила отказаться от погони за худобой, выбрав счастье и принятие себя.

Анна Семенович похвасталась своей фигурой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ann_semenovich

Отменять сбалансированное питание и регулярные занятия спортом Семенович не стала и в итоге смогла сбросить лишние килограммы. Сейчас певица отдыхает в Белеке в компании своего жениха и радуется результатам.

«Ну что за стройняшка, я очень довольна своим постройнением: фигура — огонь!» — написала Анна.