Невеста Павла Деревянко: как визажистка с долгами и однушкой у кладбища покорила сердце актёра Звезда российского кино Павел Деревянко женится на Зое Фуць. Кто она, какие у неё секреты и насколько она может стать богаче после свадьбы с актёром — в материале Life.ru. 9 июня, 21:15 Актёр Павел Деревянко женится на визажисте Зое Фуць. Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Евгений Мессман

Тамадой может быть Владимир Познер

Актёр Павел Деревянко готовится к скорой свадьбе. Торжество, если верить слухам, проведёт Владимир Познер. На днях двух знаменитостей видели вместе, они что-то обсуждали в ресторане. За свои услуги Познер может взять семь миллионов рублей, так считают в светской тусовке. Возможно, речь шла и о месте, куда звать гостей. Телеведущий владеет рестораном «Жеральдин» на «золотой» Остоженке, и там проводятся свадьбы.

О том, что 48-летний Деревянко расстаётся с холостяцкой жизнью, стало известно в середине мая. Он сделал предложение избраннице публично: на футбольном поле в майке любимого «Динамо» под рёв тысяч болельщиков. Произошло это в 29-м туре Российской премьер-лиги перед матчем с тольяттинским «Акроном».

Актёр сделал предложение Зое Фуць на стадионе. Фото © Telegram / НЕБОЖЕНА

Как жила Зоя Фуць до знакомства с Павлом Деревянко

Будущая жена Павла Деревянко — Зоя Фуць. Ей 34 года, она родом из Байкальска, её девичья фамилия Коровина. У неё двое сыновей школьного возраста. В юности она недолго была замужем за предпринимателем, который через ИП торгует пивом в Красноярске. Именно первый супруг подарил девушке столь необычную фамилию.

В Сети есть чересчур комплементарные «слащавые» биографии Фуць — за размещение подобного контента о себе желающие славы люди обычно платят, не жалея денег. В 2014-м Фуць «неплохо зарабатывала» на продаже итальянских брендовых вещей, но, так как «хотела постоянно двигаться вперёд и развиваться», выучилась на визажиста. В 2017-м «попробовала силы в управлении собственным салоном красоты». В 2023-м «занялась онлайн-продажами и развитием собственной марки одежды».

Согласно базам, Зоя Фуць действительно регистрировала на себя два ИП: уже закрытый в области парикмахерских услуг, а также действующий в сферах производства одежды и торговли по почте. Онлайн-магазин девушки можно легко найти в Интернете. Однако на самом деле с финансами у Зои до встречи с Павлом Деревянко было всё очень плохо. Два года назад она взяла займ у иркутского предприятия «Капель» на 1 млн рублей под грабительские 60% годовых — и не вернула. Недавно Арбитражный суд постановил взыскать с неё с процентами и неустойками 2 млн рублей. Странно, что этого долга нет в базе судебных приставов. Получается, Зоя его выплатила. Можно предположить, что закрыть долги ей помог звёздный жених.

Наверняка улучшатся и её жилищные условия. Сейчас Зоя с сыновьями живёт в однушке в ЖК «Западное Кунцево» — за трассой у Ромашковского кладбища. Снять аналогичную жилплощадь этажом ниже можно за 45 тысяч рублей. Из плюсов — дом новый и остановка общественного транспорта недалеко. Пока что дети Зои Фуць живут и учатся там — вероятно, из-за отношений с Деревянко ей приходится прибегать к услугам нянь.







Зое Фуць повезло познакомиться с Павлом Деревянко в соцсетях. Она написала ему в личку, приложив скриншот постельной сцены с его участием. Он ответил, и завязалась виртуальная переписка длиною в год. После встречи отношения тоже не сложились. Лишь на третий год, в 2021-м, Деревянко и Фуць стали парой. Это всё со слов актёра. Возможно, он лукавит, мотив есть. С первой гражданской женой и матерью двух своих дочек Дарьей Мясищевой Павел расстался лишь в 2020 году.

Сам актёр публично называл свои прошлые отношения «свободными». Но злые языки шепчутся, что на самом деле Мясищевой просто приходилось терпеть его измены. Около десяти лет Мясищева и Павел то сходились, то расходились, пытались жить как обычная семья. Говорят, именно Дарья поставила точку, потому что устала. Показательный факт: дочки актёра не носят его фамилию. Они живут с матерью в большой пятикомнатной квартире, но в обычной кирпичной девятиэтажке на Дубровке у ТТК.

Павел Деревянко с дочерьми и Дарьей Мясищевой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pablo_derevyanko

Где Павел Деревянко и Зоя Фуць будут жить

У Павла Деревянко две трёшки в переулках между Покровским бульваром и Садовым кольцом — это старая Москва, так называемый тихий центр. Обе квартиры находятся в окружённых скверами нарядных дореволюционных домах — в Лялином и Малом Казённом переулках. Такой актив в сумме стоит около 120 млн рублей.





Авторы Пётр Егоров