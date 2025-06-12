Лишний жилец. Как выписать человека из квартиры Нередко собственники жилья сталкиваются с проблемой: в квартире постоянно зарегистрирован человек, которого нужно выписать, но он против. Юристы рассказали, кого можно снять с учёта, а кого нельзя. Как решить проблемы с выпиской из квартиры? 11 июня, 21:20 Юристы рассказали, что делать, если нужно выписать человека из квартиры. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Studio Romantic

Как правило, если человек по собственной воле решает сменить постоянную регистрацию, то проблем не бывает. Другое дело, когда у собственника возникает необходимость выписать из своей квартиры человека. Чаще всего это бывший супруг или родственник: брат, сестра, племянник. Крайне редко, когда выписывать приходится малознакомого человека, но и такие ситуации бывают. Например, если квартира получена по наследству. Многие думают, что, имея в собственности жильё, легко могут и прописать, и выписать оттуда любого человека. На самом деле это совсем не так.

Если человек, не являясь собственником жилого помещения, добровольно отказывается сняться с регистрационного учёта в нём, то выписать его можно только через суд. Об этом рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Выписать человека без его согласия можно, если прекратились семейные отношения. Например, после развода, если бывший супруг не является одним из собственников жилья.

— Также можно выписать человека, если зарегистрированный фактически не проживает в жилом помещении или живёт по другому адресу, или у него в собственности есть другое жильё, — рассказала юрист Елена Кузнецова.

Кроме того, по её словам, есть возможность выписать человека, если он использует жилое помещение не по назначению. Допустим, устроил в квартире склад или магазин.

— Выписать можно и того жильца, который ведёт асоциальный образ жизни. Например, дебоширит, ругается с соседями, портит имущество, — пояснил Петр Гусятников.

Впрочем, юрист отметил, что бывают ситуации, когда даже собственник в судебном порядке не может выписать зарегистрированных в квартире. В частности, это касается людей, отказавшихся в своё время от приватизации и имеющих пожизненное право пользования жильём.

— Также нельзя выселить бывших супругов, если такое условие прописано в брачном договоре; людей, находящихся на иждивении; наследников, если такое условие прописано в завещании, — пояснил Петр Гусятников.

Авторы Нина Важдаева