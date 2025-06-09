Четыре сотни россиян уже 12 часов не могут вылететь в Египет из-за поломки самолёта
SHOT: 400 туристов 12 часов не могут вылететь из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх
Свыше 400 российских туристов уже более 12 часов не могут вылететь в Шарм-эш-Шейх. Рейс египетской авиакомпании был развёрнут в небе из-за неисправности самолёта. Об этом сообщает SHOT.
Россияне 12 часов ждут вылета в Шарм-эш-Шейх. Видео © SHOT
Пассажиры рассказали, что около полуночи они вылетели на курорт на борту AlMasria Universal Airlines из Москвы. Однако примерно через час полёта пилоты сообщили о технических проблемах и приняли решение вернуться в Шереметьево.
Кроме того, еще один рейс той же авиакомпании в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево задержан без объяснений. Часть туристов была отправлена в гостиницу, но утром их вернули в аэропорт.
Вылет обоих рейсов до сих пор откладывается. Уставшие путешественники требуют от сотрудников аэропорта объяснений о времени отправления в Египет.
Ранее сотни туристов застряли в аэропортах Екатеринбурга и Шарм-эш-Шейха из-за поломки самолёта. Задержка рейса была связана с обнаруженной течью в топливном баке самолёта авиакомпании Almasria Universal Airlines.
Международный аэропорт Шереметьево. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ CeltStudio