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9 июня, 12:51

Четыре сотни россиян уже 12 часов не могут вылететь в Египет из-за поломки самолёта

SHOT: 400 туристов 12 часов не могут вылететь из Шереметьево в Шарм-эш-Шейх

Свыше 400 российских туристов уже более 12 часов не могут вылететь в Шарм-эш-Шейх. Рейс египетской авиакомпании был развёрнут в небе из-за неисправности самолёта. Об этом сообщает SHOT.

Россияне 12 часов ждут вылета в Шарм-эш-Шейх. Видео © SHOT

Пассажиры рассказали, что около полуночи они вылетели на курорт на борту AlMasria Universal Airlines из Москвы. Однако примерно через час полёта пилоты сообщили о технических проблемах и приняли решение вернуться в Шереметьево.

Кроме того, еще один рейс той же авиакомпании в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево задержан без объяснений. Часть туристов была отправлена в гостиницу, но утром их вернули в аэропорт.

Вылет обоих рейсов до сих пор откладывается. Уставшие путешественники требуют от сотрудников аэропорта объяснений о времени отправления в Египет.

Более сотни туристов застряли в Шереметьево, их рейс в Египет задержан почти на сутки
Более сотни туристов застряли в Шереметьево, их рейс в Египет задержан почти на сутки

Ранее сотни туристов застряли в аэропортах Екатеринбурга и Шарм-эш-Шейха из-за поломки самолёта. Задержка рейса была связана с обнаруженной течью в топливном баке самолёта авиакомпании Almasria Universal Airlines.

Международный аэропорт Шереметьево. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ CeltStudio

Анастасия Никонорова
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