Четыре сотни россиян уже 12 часов не могут вылететь в Египет из-за поломки самолёта

Свыше 400 российских туристов уже более 12 часов не могут вылететь в Шарм-эш-Шейх. Рейс египетской авиакомпании был развёрнут в небе из-за неисправности самолёта. Об этом сообщает SHOT.

Россияне 12 часов ждут вылета в Шарм-эш-Шейх. Видео © SHOT

Пассажиры рассказали, что около полуночи они вылетели на курорт на борту AlMasria Universal Airlines из Москвы. Однако примерно через час полёта пилоты сообщили о технических проблемах и приняли решение вернуться в Шереметьево.

Кроме того, еще один рейс той же авиакомпании в Шарм-эш-Шейх из Шереметьево задержан без объяснений. Часть туристов была отправлена в гостиницу, но утром их вернули в аэропорт.

Вылет обоих рейсов до сих пор откладывается. Уставшие путешественники требуют от сотрудников аэропорта объяснений о времени отправления в Египет.