За последние пять лет восемь современных школ и детских садов построили на западе Москвы за счёт городского бюджета Новые школы появились в районах Проспект Вернадского, Солнцево, Филёвский Парк, Ново-Переделкино, Кунцево и Тропарёво-Никулино. 9 июня, 15:46 В Москве построили новые современные школы. Обложка © mos.ru

За последние пять лет на западе Москвы возвели восемь современных образовательных объектов общей площадью более 45 тысяч квадратных метров.

Строительство новых школ и детских садов является частью работы, направленной на развитие социальной инфраструктуры города. За последние годы за счёт бюджета в Западном административном округе образовательные объекты были построены в таких районах, как Проспект Вернадского, Солнцево, Филёвский Парк, Ново-Переделкино, Кунцево и Тропарёво-Никулино. Их появление не только создаёт новые школьные места, но и обеспечивает передовые условия для обучения детей в комфортной среде. Каждый из них построен по современным стандартам, отвечающим всем требованиям, а вместе они обеспечивают более 2,6 тысячи мест для обучения.

Так, у школы № 1002 появился новый учебный корпус на 300 мест по адресу: Солнцевский проспект, дом 16а/1. В трёхэтажном здании площадью 5,5 тысячи квадратных метров оборудовали медиатеку, универсальные и специализированные учебные кабинеты, актовый и спортивный залы. На пришкольной территории сформировали систему площадок для проведения уроков на открытом воздухе и подвижных игр, а также спортивное ядро.

Кроме того, сделали пристройку на 350 мест к зданию школы № 324 «Жар-птица» на улице Лобачевского (дом 66, строение 1).

Построили и открыли ещё три образовательных объекта на западе столицы. Это детский сад в Береговом проезде (дом 1б), рассчитанный на 300 малышей, и два учебных корпуса по 400 мест каждый в районе Кунцево.

Четырёхэтажное здание для школы № 64 построили по индивидуальному проекту на Партизанской улице (дом 30, корпус 1). Здесь на площади более 6,5 тысячи квадратных метров создали все условия для физического развития и творческого самовыражения детей, включая универсальные и специализированные учебные кабинеты, просторные спортивные залы, медиатеку и зал для проведения мероприятий. На прилегающей территории обустроили футбольное поле, легкоатлетическую и гимнастическую зоны, а также площадки для игр.

В Ново-Переделкине построили детский сад на 125 мест (Лукинская улица, дом 12а), а в Тропарёво-Никулине — учебный корпус на 350 мест (улица Академика Анохина, дом 40/2, корпус 2).

Ещё один учебный корпус для школы № 1329 появился в этом году на Никулинской улице (дом 8а). В здании переменной этажности площадью 7,35 тысячи квадратных метров для учащихся и педагогов подготовили универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, робокласс, медиатеку, спортивный зал и зал для проведения мероприятий. На дворовой территории разместили площадки для волейбола и баскетбола, прыжковую зону и место для отдыха.

В Западном административном округе Москвы сейчас продолжается строительство трёх объектов образования за счёт средств городского бюджета.

Строительство в Москве социальных объектов соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Авторы Валерия Мишина