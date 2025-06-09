Благодаря нейротренировкам около семи тысяч москвичей старшего поколения улучшили память, мышление и внимание В дальнейшем поддерживать показатели психоэмоционального здоровья помогут другие занятия «Московского долголетия». 9 июня, 15:47 В столице подвели итоги программы по сохранению когнитивных навыков. Обложка © mos.ru / Фото В. Новикова. Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

В Москве подвели первые итоги уникальной для России программы по сохранению когнитивных навыков и психоэмоционального здоровья в центрах московского долголетия. Занятия позволили участникам увеличить показатели памяти, внимания и мышления на 30%.

Сегодня средняя ожидаемая продолжительность жизни в Москве превысила 79 лет. И чтобы сохранять в старшем возрасте хорошее самочувствие и жить активно, интересно и качественно, важно не только поддерживать физическую активность, но и тренировать когнитивные функции мозга.

Перед началом курса «Нейротренировки когнитивных навыков» каждый участник проходит тестирование и затем может наблюдать за своим прогрессом в динамике. После завершения цикла выдаётся комплексное заключение с информацией, как именно улучшились показатели памяти, внимания и мышления.

Первые результаты работы программы показывают хорошую положительную динамику среди участников, прошедших полный курс нейротренировок. Например, улучшение по показателю внимания у некоторых участников достигло 30,33, 28,51 и 27,5%, по показателю памяти — 25,99, 24,51 и 23,97%, а по показателю мышления — 34, 26,04, 25,09%. Поддерживать свои показатели на высоком уровне в дальнейшем помогут и другие занятия «Московского долголетия».

В апреле в центрах московского долголетия начался и второй этап программы — «Нейрокоррекция психоэмоционального состояния». Он направлен на нормализацию эмоционального фона, сна, снижение тревожности. Сотрудники центров, прошедшие обучение в Центре когнитивного и психоэмоционального здоровья ФМБА России, помогут развить навыки саморегуляции эмоций и повысить устойчивость к стрессу. В курс входит 10 занятий с использованием нейрогарнитуры, которая регистрирует биоэлектрическую активность мозга. На первом из них проводится нейродиагностика. Она поможет сформировать персонализированную программу занятий на концентрацию и расслабление.

В основу инициативы легли научные разработки Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА, успешно апробированные при подготовке специалистов стратегически значимых отраслей экономики. Эксперты центра адаптировали эти методики для представителей «серебряного» возраста.

Авторы Валерия Мишина