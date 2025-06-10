Россия потребует от США чёткого ответа по возобновлению авиасообщения

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва продолжит добиваться от Вашингтона чёткой реакции на предложения о возобновлении авиасообщения между странами. По его словам, речь об этом будет идти на третьем раунде консультаций РФ и США.

«Можно сказать, что с визами разобраться проще, чем с возобновлением прямого авиасообщения. Это нас никоим образом не расхолаживает, трудности, наоборот, только мобилизуют. Мы будем добиваться от американцев более внятной реакции на наши предложения», — сказал он.

Он также отметил, что российская сторона ожидает ответа не только по этому вопросу, но и по «дорожной карте», касающейся возвращения незаконно удерживаемых объектов российской дипломатической недвижимости в США.