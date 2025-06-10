Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий

Нефть и Капитал

На Енисее произошел разлив 10–15 тонн дизельного топлива. Причиной стало столкновение судна с подводным препятствием у Казачинского порога, после чего оно частично затонуло, пишет oilcapital.ru. Прокуратура Красноярского края начала проверку, следственные органы выясняют возможные нарушения правил безопасности.

Ставропольский край

На Ставрополье арестован подозреваемый по делу о взрыве на улице Чехова, в результате которого погибли замглавы города Заур Гурциев и его знакомый, пишет newstracker.ru. Ленинский районный суд постановил содержание под стражей до 29 июля 2025 года. Следствие ведёт дело по статьям об убийстве общеопасным способом и незаконном обращении с взрывным устройством.

Республика Удмуртия

В деревне Агриколь Красногорского района Удмуртии 12-летняя девочка едва не погибла из-за замыкания в микроволновке. Огонь вспыхнул утром из-за короткого замыкания в микроволновке, пишет udm-info.ru. Девочка проснулась от запаха дыма и позвонила отцу, который вызвал пожарных. В результате пожара повреждены отделка и кровля дома.

Ростовская область

В хуторе Денисов Ростовской области произошла драка между двумя пенсионерами и молодыми людьми. Как сообщает rostovgazeta.ru, конфликт начался после замечания по поводу маневра автомобиля и перерос в потасовку. Пострадал один из участников ЧП.

Республика Татарстан

Ночью 9 июня над Казанью временно закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников, пишет inkazan.ru. Вылеты и прилеты были ограничены до 6 утра. Минобороны РФ сообщило об уничтожении 49 БПЛА, часть из них упала в соседней Чувашии. Ограничения на авиасообщение также затронули и другие города.

Волгоградская область

В Волгоградской области действует оранжевый уровень погодной опасности. В регионе сохраняется экстремальная жара, ожидаются грозы и порывы ветра до 18 м/с, пишут novostivolgograda.ru. Причиной объявления оранжевого уровня послужил ряд неблагоприятных метеоусловий, охвативших регион. В Волгоградской области сохраняется экстремальная жара, при этом в течение дня возможны грозовые дожди, а порывы ветра достигнут значительных значений.

Нижегородская область

Только пять водоемов в Нижнем Новгороде оказались безопасными для купания. Специалисты брали пробы 6 июня. На этот момент они не нашли отклонений на обоих парковых озерах на Автозаводе (при этом ранее жители пожаловались на укусы червей-церкариев там), а также Силикатном, Мещерском и Лунском водоемах, сообщает newsnn.ru. В области можно без опасений отдыхать на Юрасовском озере (Бор), Верхнем пруду (Выкса), в Волге в Лыскове и озере Святое под Дзержинском.

Свердловская область

Врач-онколог получил срок за смерть пациента после ошибочного направления на МРТ. Два года ограничения свободы получил врач-онколог из Карпинска, который отправил сердечника на МРТ. У пациента был установлен кардиостимулятор, но специалист плохо читал карточку и не увидел этой информации. В результате человек умер, сообщает tagilcity.ru.

Оренбургская область

В Орске пропал 11-летний ребенок. Местонахождение Данила Изикова неизвестно. В восточной столице Оренбуржья разыскивают 11-летнего Данила Изикова, который ушел из дома вечером 8 июня и до настоящего времени не вернулся. Заявление о его исчезновении подала мать мальчика, пишет 56orb.ru.

Тюменская область

В Тюмени за выходные бригады скорой помощи спасли почти 1200 человек. Более половины из них пришлось на экстренные случаи, когда каждая минута была на счету. Больше половины вызовов были экстренными, то есть связаны с угрозой жизни: инфаркты, инсульты, ДТП, падения, острая боль. В стационары доставили более 5 00 пациента, ещё 360 человек получили рекомендации от диспетчеров и не требовали госпитализации. 60 жителей проконсультировали по оказанию первой помощи на месте, пишет nashgorod.ru.

Омская область

Третий день подряд омичи сталкиваются с перебоями в работе мобильного интернета. Как пишет gorod55.ru, в первый день омичи отправили более 6 тысяч сообщений о неполадках. Вчера за сутки поступило около 3 тысяч жалоб. Ситуация не улучшилась и по состоянию на сегодня. Мобильные операторы уверяют, что проблема находится вне зоны их компетенции.

Карелия

Жители Петрозаводска обнаружили в малолюдном месте труп пенсионера. Тело 70-летнего мужчины лежало на этом месте с 2024 года, пишет karelinform.ru. Родных и близких у мужчины не было, поэтому его смерть долго оставалась незамеченной. Предположительно, он умер из-за резкого ухудшения состояния здоровья.

Приморский край

Бурый медведь на глазах у рыбаков устроил заплыв до острова в Приморском крае. Как пишет vostokmedia.com, они запечатлели происходящее на видео. Очевидцы отметили, что зверь плыл с очень большой скоростью.

Башкирия

В Башкирии под Белорецком погиб водитель автомобиля, угодив на своём транспортном средстве в воду. Как сообщает mkset.ru, перевёрнутую машину с телом 45-летнего мужчины нашли ранним утром между деревнями Катайка и Шушпа. С места происшествия забрали в больницу женщину, ехавшую в авто. Сейчас она под наблюдением медиков.

Краснодарский край

В Анапе дельфины устроили представление в море на глазах сотен людей. Как передает Kuban Press, очевидцы сняли происходящее на видео. На кадрах можно рассмотреть, как четыре дельфина выпрыгивали из моря и догоняли друг друга недалеко от пляжа. Импровизированное представление продолжалось примерно два часа.

Хабаровский край

В Хабаровском крае на реке Кирби пресечена незаконная добыча россыпного золота, пишет transsibinfo.com. По данным депутата Владимира Сидорова, четверо граждан КНР задержаны сотрудниками ФСБ за работу на лицензионном участке без разрешения.

Новосибирск

В Иркутске задержали контрабандиста с партией модных кукол, сообщил atas.info. Мужчина пытался нелегально ввезти в страну более 280 упаковок популярных китайских игрушек «Лабубу» для перепродажи. Товар изъят, а в отношении нарушителя возбуждено дело.

Челябинская область

Мэра Красноярска задержали по делу о взятке в 100 миллионов рублей. Как пишет kursdela.biz, Владислав Логинов оказался в центре громкого коррупционного скандала. По данным СМИ, его задержали по подозрению в получении крупной взятки, связанной с передачей недвижимости местному асфальтобетонному заводу. Источники утверждают, что на мэра могли указать его бывшие подчиненные, уже фигурирующие в аналогичном деле.

ХМАО

В Сургуте правоохранители завершили расследование убийства 45-летнего предпринимателя Арсена Даудова, которое произошло в апреле 2024 года, пишет muksun.fm. Как выяснилось, преступление было заказным, а его причиной стала давняя драка бизнесмена с его знакомым. Заказчик, избитый Даудовым в 2023 году, нанял киллера, который несколько месяцев готовился к расправе.

Приморский край

Владивосток готовится отпраздновать 165-летие со дня основания города, пишет zr.media. На центральном проспекте установлены праздничные консоли. Во всех районах размещены баннеры с логотипом праздника и слоганом «Владивосток — больше, чем море». В юбилейный для Владивостока год запланировано проведение масштабных мероприятий на различных площадках во всех районах города.

Красноярский край

В Красноярском крае теплоход получил пробоину в корпусе, после чего в Енисей вылилось дизельное топливо, пишет prmira.ru. Теплоход буксировал баржу и ударился о пороги, после чего повредил корпус. После аварии произошла расцепка барж и теплохода. Экипажу удалось поставить баржи на якоря, а теплоход с пробоиной прибило к берегу. В транспортной прокуратуре пока не уточнили количество дизтоплива, попавшего в Енисей.

Белгородская область

В Белгородской области закрыли 12 фонтанов, пишет bel.ru. В регионе проверили 55 фонтанов, выяснилось, что 27 работают без замечаний, а к 28 есть вопросы. По 12 объектам замечания оказались критические. Их рекомендовали отключить. Проверку организовали после трагедии с 13-летней девочкой, которая погибла от удара током в городском фонтане.

Пермский край