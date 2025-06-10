Попытка похитить девушку возле ТЦ в Москве попала на видео

По словам очевидцев, девушка просила прохожих о помощи. Согласно информации телеграм-канала, все участники происшествия уже находятся в отделе полиции. Девушка, которую заталкивали в авто, проходила лечение в рехабе из-за проблем с наркотиками. По инициативе матери, находившейся рядом с машиной, её пытались вернуть туда. Сейчас правоохранители всех опрашивают и дадут оценку этим действиям в рамках правового поля.