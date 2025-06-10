Эксперты ЭИСИ: Россия – уникальное государство-цивилизация, в центре которой – человек

В пресс-центре МИЦ «Известия» 10 июня прошел круглый стол Экспертного института социальных исследований по теме «Цивилизация – «Россия»: традиции как основа будущего». Ведущие историки и философы страны дискутировали о ценностных основах нашей цивилизации, культурном коде и о том, какую роль в прошлом, настоящем и будущем России занимают традиции.

«Для России традиция – это вневременное понятие, это наша великая история, наше славное настоящее, и то, что формирует наше будущее – хранимые и передаваемые новому поколению ценности», – отметил в начале дискуссии модератор круглого стола доцент Финансового университета при Правительстве РФ, директор Центра политического анализа Павел Данилин. Россия, находясь на стыке Запада и Востока, выработала особый цивилизационный код, который органично сочетает в себе традиционные ценности, коллективистское мировоззрение и уважение к культурному многообразиюнаселяющих огромную территорию народов. И это разительно отличает Россию от других цивилизаций.

«В период глобальных перемен российская цивилизационная модель становится особенно востребованной. Она показывает миру важность сохранения суверенитета, традиций и национальной идентичности, оставаясь примером устойчивости перед лицом современных вызовов», – уверен Павел Данилин.

Директор учебно-научного центра «Высшей политической школы» (ВПШ) им. Ивана Ильина, кандидат философских наук, доктор политических наук Александр Дугин в своем выступлении обратил внимание на то, что традиция — это не механическое повторение прошлого, а его критическое переосмысление, выявление в того, что было и остается для народа вечным, наиболее существенным, неизменным и фундаментальным. При этом само понятие «традиция» включает в себя все три измерения времени – прошлое, настоящее, будущее, – которые в культурном и философском понимании не является абсолютными константами.

«Сегодня традиция как никогда это зависит от наших решений, от нашего исторического просвещения, чему во многом и посвящен Указ Президента № 314. <...> Как мы сейчас определим ядро нашей идентичности, таким и будет будущее и прошлое. Нам необходимо формирование некоего канона нашей исторической и социальной идентичности. Исторический канон, гуманитарный канон – все вместе составляют тот момент традиции, то прочтение, которое позволит нам продолжить бытие русского народа, русского государства <…> в следующем поколении», – сказал Александр Дугин.

Процесс осмысления традиции требует от общества максимального напряжения всех интеллектуальных и духовных сил. В конечном счёте, подчеркивает философ, последнее слово всегда остается за живущими сегодня — ведь именно мы решаем, что из наследия предков, какие традиции и ценности станут фундаментом для формирования будущих поколений России.

«Мы говорим традиции — “да”! Это прозвучало от нашего Президента, руководства страны, с этим полностью согласен наш народ. Остается не просто воплотить традицию в реальность, но еще определить содержание того, что мы передаем. Нам предстоит сформировать следующее поколение русских людей, граждан нашего великого государства», – напутствовал Александр Дугин.

Продолжая предыдущую мысль, проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин отметил, что задача современного образования состоит как в передаче и сохранении традиций, так и в формировании новых, которые будут переданы следующему поколению. И главное – научить новое поколение отличать реальное от искаженного.

«У цивилизации и культуры всегда должен сохраняться источник формирования понимания мира, и этот источник не должен искажаться. Он должен отражать реальность, а не вводить в заблуждение. Это очень большой труд — труд системы образования и педагогов, – которые каждый день пытаются совместить то, что воспринимается как традиция», – рассказал Полосин.

«В основе Цивилизации “Россия” лежит совокупность уникальных характеристик, которых нет больше ни у одной цивилизации, ни сегодня, ни в исторической ретроспективе», – продолжил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов. К таким характеристикам он отнес – географию, климат, природно-хозяйственный комплекс, историю, многонациональный и многоконфессиональный состав общества, культуру, науку и технологии. Эти характеристики сформировали особую структуру и модель цивилизационного кода России.

«Прежде всего, необходимо отметить, что в центре российской цивилизации – человек. Но не как индивид, со своими эгоистичными интересами, а как личность, энергия которой направлена на созидание и развитие, которая является частью общества и работает на общественные интересы», – отметил Владимир Шаповалов.

Формула России ее цивилизационный код определяется стремлением русского человека к идеальному, а не к рациональному. «Мы ставим перед собой сверхзадачи и измеряем свою жизнь самой высокой меркой – верой и духовностью, стремлением к построению идеального общества», – продолжил эксперт. Поэтому нравственными императивами становятся стремление жить по правде, патриотизм, любовь к Родине и коллективизм. «Россия – это коллектив личностей, наделенных свободой воли. Не свобода “от”, а свобода “для”. Свобода самостоятельного выбора каждого человека между добром и злом», – подчеркнул Шаповалов.

Концепция «Государство-цивилизация» является выражением суверенности России, считает декан факультета истории, политологии и права ГУУ, профессор кафедры государственной политики МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Как без идентичных цивилизационных ценностей не может существовать государство, так и без суверенного государства цивилизационные ценности и идентичность не могут быть защищены.

«Традиционные ценности заложены в основании российской цивилизации. Когда мы опираемся на традиционные ценности, цивилизация идет вперед, происходят исторические прорывы. И наоборот, когда мы отступаем от этих ценностей, это может привести к негативным последствиям, и это очень важно понимать», – сказал Багдасарян.

Его поддержал политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Борис Межуев, который привел в пример события 2014 года, когда Россия столкнулась в основанном на непримиримых различиях цивилизационном конфликте с Западом. Это противостояние дало начало новой эпохе – пробуждения русского мира и русской цивилизации.

«Цивилизация — это не то, что мы оставили в прошлом и что уже никогда не повторится, а то, к чему мы приближаемся. Цивилизационные различия — это именно те различия, которые только сейчас обретают плоть и кровь. Наш нынешний момент – пробуждение себя как государства-цивилизации — должен заключаться в понимании смысла этой традиции. Здесь, мне кажется, огромную роль играют образование, философия и критическое мышление. Речь идет о способности дать новый смысл, вдохнуть новую жизнь в те ценности и институты, которые до сих пор мы передавали по наследству, часто бессознательно», – уверен Борис Межуев.

В заключении политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков отметил, что сегодня в России «традиция» – комбинация всех исторически значимых ценностных факторов, которая определяет нашу цивилизационную идентичность и цивилизационную уникальность, а также синтез, который продолжается и сейчас, придавая творческий импульс и динамику нашему цивилизационному развитию: