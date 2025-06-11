Россиянам рассказали, как избавиться от божьих коровок на даче

Божьи коровки — это полезные насекомые в саду. Они уничтожают тлю и вредителей, которые вредят растениям. Однако при чрезмерном размножении они могут повредить молодые растения, оставляя проколы на листьях. Садовод Надежда Кашнова отметила, что сначала стоит выяснить, почему божьи коровки обосновались на участке.

Специалист объяснила, что на участке могут быть растения, которые привлекают насекомых, или вредители, такие как тля, служащие источником пищи.

«Попробуйте обратить внимание на свои растения и, если это возможно, избавьтесь от вредителей, чтобы уменьшить привлекательность участка для божьих коровок», — приводит комментарий эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».

На втором этапе полезно физически удалить насекомых. Можно аккуратно собрать их веником и перенести в другое место, если их количество ещё не велико.

Кашнова также предложила использовать натуральные репелленты. Например, эфирные масла цитрусовых или лаванды могут отпугивать божьих коровок. Если ситуация станет критической, стоит рассмотреть химикаты, но их применение должно быть оправданным. Эксперт предостерегла, что они могут вредить и другим полезным насекомым.