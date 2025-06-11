Столица реализует проекты, предложенные москвичами Москву благоустраивают благодаря жителям, которые предлагают свои идеи и концепции, обсуждают и голосуют за понравившийся городской проект. 11 июня, 16:32 Москвичи участвуют в благоустройстве города. Обложка © mos.ru

Каждый год в Москве благоустраивают сотни общественных пространств: появляются новые детские и спортивные площадки, места для выгула и дрессировки питомцев, велосипедные и беговые дорожки, беседки и качели у воды.

При выборе мест в первую очередь прислушиваются к жителям, ведь кому, как не им, знать, какие пространства больше всего нуждаются в обновлении. Москвичи предлагают свои идеи и концепции, обсуждают и голосуют за понравившийся городской проект, информируют о состоянии инфраструктуры столицы.

Чертаново Центральное

В районе Чертаново Центральное полностью отремонтировали исторический кордодром. Теперь это полноценная профессиональная площадка не только для тренировок, но и для соревнований скоростных, гоночных и пилотажных моделей, гоночных дронов и воздушного боя. В досугово-просветительском корпусе проходят групповые занятия с юниорами и спортсменами по изготовлению и ремонту авиамоделей.

Северное Бутово

Многофункциональный спортивный кластер появился в районе Северное Бутово. На устаревшем футбольном поле заменили покрытие и трибуны, по периметру проложили беговые дорожки. Рядом установили спортивный комплекс в стиле «русский ниндзя» для развития координации и ловкости, а также современные силовые тренажёры с навесами для занятий в любую погоду, столы для пинг-понга и текбола. Здесь же оборудовали пункт бесплатного проката спортивного инвентаря, обустроили памп-трек и спортивно-игровой комплекс для детей.



Филёвский Парк

В детском парке «Фили», расположенном в Западном административном округе, ребятам стало намного интереснее проводить время. Здесь создали две биостанции, обустроили детскую, кинологическую площадки, обновили футбольное поле, установили спортивные тренажёры. Кроме того, реконструировали манеж для верховой езды, а также оборудовали летний кинотеатр и верёвочный парк со смотровыми вышками.

Молжаниновский район

В Молжаниновском районе благоустроили Синявинский сквер. Идею поддержали в проекте «Активный гражданин». На месте пустыря с пожарными прудами появилось комфортное общественное пространство со спортивными и игровыми площадками, зонами для пикников, а также с обустроенной площадкой для выгула собак. В сквере высадили деревья, проложили дорожки и установили современные фонари. Благодаря предложениям активных москвичей на Синявинской улице создана привлекательная зона отдыха вокруг пруда. Жители района регулярно проводят там своё свободное время, любуясь красотами городского сквера. В тёплое время года здесь можно отдохнуть в шезлонгах, расположенных на берегу.

Гагаринский район

Вторую жизнь подарили стадиону «Пионер» в Гагаринском районе. Здесь полностью обновили футбольное поле и трибуны для болельщиков, добавили баскетбольную площадку, полосу препятствий в стиле «русский ниндзя», кардио- и силовые тренажёры разного уровня нагрузки и сложности. Кроме того, поставили столы для настольного тенниса и текбола. Спортивный инвентарь для занятий можно бесплатно получить в пункте проката.

Бибирево

На улице Белозерской в районе Бибирево по просьбам местных жителей создали скейт-парк на месте старой деревянной рампы. Рядом с большой секцией горок оборудовали мини-пул для детей. Есть на площадке и место для игры в баскетбол.

Митино

В Митине на Пятницком шоссе (дом 23) по просьбам горожан привели в порядок монумент, посвящённый Великой Отечественной войне. Здесь дополнительно высадили деревья, разбили цветники и газон.

Тимирязевский район

В сквере, который идёт вдоль улицы Академика Лисицына до улицы Тимирязевской, нашлось место и для прогулок, и для спорта, и для детских игр, и для дрессировки питомцев.

Старое Крюково

В районе Старое Крюково при поддержке жителей обрела новый облик аллея вязов. Обустроили детскую площадку с игровым комплексом, качелями и мини-скалодромом. Для любителей активного образа жизни сделали велодорожку. Для тех, кто предпочитает тихий отдых, создали зоны со скамейками и обновили пешеходные дорожки.

Отрадное

Благодаря инициативе горожан территория жилого комплекса «Высоковольтный» в Отрадном превратилась в комфортное место для отдыха и детского досуга. Здесь увеличили количество игровых площадок и оснастили их современным оборудованием для жителей разных возрастов. Для родителей с колясками проложили закольцованные прогулочные маршруты, а для спортсменов обновили тренажёрный комплекс, добавили оборудование для воркаута и столы для настольного тенниса. Для четвероногих друзей сделали площадку с тренажёрами для игр и дрессировки.

Орехово-Борисово Южное

В Орехово-Борисове Южном в Гурьевском проезде после масштабной реконструкции открылись две большие площадки: детская и спортивная. Теперь семьи с детьми проводят здесь вечера, занимаясь спортом и играя в новой зоне отдыха.

Ясенево

На улице Рокотова благодаря предложениям жителей открылись дополнительные спортивные площадки, зоны для настольного тенниса и игры в шахматы. Теперь москвичи собираются во дворах по вечерам, общаются и проводят время за игрой. А любители футбола принимают участие в дружеских матчах за звание лучшей городской команды.

Богородское

Жители района Богородское теперь могут пользоваться новой детской площадкой, спортивно-игровым комплексом и воркаут-зоной с тренажёрами для взрослых и детей, оборудованными на Краснобогатырской улице. Кроме того, во время работ по благоустройству здесь обустроили дополнительные парковочные места и провели озеленение территории.

Ватутинки

В микрорайоне Новые Ватутинки появилась новая достопримечательность — экопарк «Природный». Жители Троицкого и Новомосковского административных округов любят проводить свободное время в новом сквере. Здесь теперь есть детская площадка, пешеходные дорожки, места для катания на велосипедах и самокатах. Городская территория преобразилась в зелёный сквер с многочисленными деревьями.

Алексеевский район

В жилом квартале на Новоалексеевской улице по просьбе жителей реконструировали детскую площадку у дома № 23.

Авторы Валерия Мишина