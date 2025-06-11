Возле трёх станций метро в Коммунарке завершено благоустройство территорий Рядом с метро сделали комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей, обновили и проложили тротуары, организовали парковочные карманы, установили новые светофоры, а нерегулируемые пешеходные переходы оснастили опорами контрастного освещения. 11 июня, 16:33 В Коммунарке благоустроили территории у метро. Обложка © mos.ru

Специалисты завершили благоустройство территорий рядом со станциями метро «Коммунарка», «Новомосковская» и «Потапово». Основной задачей работ было обеспечить удобную пешеходную и транспортную доступность новых станций метрополитена, поэтому обустроили комфортные пешеходные маршруты и подъезды для автомобилей. В границы благоустройства вошли улицы Александры Монаховой, Карасёва и Василия Ощепкова.

В процессе благоустройства воздушные линии убрали в подземную кабельную канализацию общей протяжённостью более 12 километров. Это улучшило облик территории, а эксплуатировать коммуникации стало безопаснее. Проложили и дополнительную ливневую систему.

Кроме того, специалисты привели в порядок тротуары, а на улицах Карасёва и Василия Ощепкова сделали новые. В результате общая площадь пешеходной зоны составила почти 27 тысяч квадратных метров. Заменили более 100 тысяч квадратных метров асфальта на дорогах и 10 светофоров, а также организовали парковочные карманы.

Территории возле новых станций теперь освещают около 400 фонарей и уличных торшеров с энергоэффективными светильниками, нерегулируемые переходы оборудовали опорами контрастного освещения.

Для комфорта пассажиров открыли новые автобусные остановки в районе станций метро «Потапово» и «Коммунарка», возле последней заменили три остановочных павильона.

Рядом со станцией «Коммунарка» благоустроили пространство около Дома культуры и обновили сквер на улице Александры Монаховой. Там установили современные фонари, скамейки для отдыха и качели, отремонтировали две детские площадки. Кроме того, в сквере появилась небольшая спортивная зона.

Обязательной составляющей всех столичных проектов благоустройства является озеленение. В районе станций метро разбили газон общей площадью более 70 тысяч квадратных метров.

Создание комфортной городской среды — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина