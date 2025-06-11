«Произвела фурор»: В США испугались мощи российской подлодки «Белгород»

Российская атомная подводная лодка К-329 «Белгород» — это платформа двойного назначения, способная выполнять как военные, так и гражданские задачи. Она является одной из самых больших подлодок в мире и обладает уникальными характеристиками, пишет американское издание 19FortyFive.

«Подлодка занимает уникальную нишу в составе ВМФ России и произвела фурор, когда несколько лет назад её спустили на воду», — говорится в публикации.

Авторы материала подчеркнули многофункциональность «Белгорода». Превосходя по размерам даже американские субмарины класса «Огайо», российская подлодка не только несёт на борту ядерные беспилотные аппараты «Посейдон», но и служит платформой для подводного аппарата специального назначения, способного действовать на экстремальных глубинах. «Посейдоны» представляют собой торпеды с ядерными боеголовками и атомными двигателями, что обеспечивает им неограниченную дальность и высокую скорость, делая их опасными для различных целей, от авианосных групп до прибрежных городов.

Российская субмарина также оснащена подводным аппаратом для проведения специальных операций на больших глубинах. В отличие от большинства подлодок, «Белгород» может использоваться не только в военных целях, но и для проведения научных исследований и спасательных операций, говорится в публикации.



