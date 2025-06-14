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14 июня, 10:06

«В активном поиске?» Галкин* показал интимное фото и получил упрёки от подписчиков

Максим Галкин* опубликовал в соцсетях фото топлес

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

Максим Галкин*. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

Юморист Максим Галкин* опубликовал снимок с голым торсом. Фото появилось на его странице в социальной сети.

Максим Галкин* топлес на диване. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

Максим Галкин* топлес на диване. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru*

На фотографии комик лежит на диване в одних шортах. 48-летний артист щеголяет голым торсом и, справедливости ради, держит себя в хорошей форме.

Большинство комментаторов поста восхищаются физической формой своего кумира. А часть аудитории восприняла публикацию неоднозначно: многим стали задавать вопросы — прилично делать такие фотографии при живой-то жене, и не перешёл Галкин* в статус «в активном поиске?»

Певица Вика Цыганова обвинила Урганта и Галкина* в нападках на Россию
Певица Вика Цыганова обвинила Урганта и Галкина* в нападках на Россию

Ранее Алла Пугачёва и Максим Галкин* поделились в социальных сетях видео с празднования Пасхи в Израиле. Торжество, судя по шумной записи, было многолюдным, на деревьях были развешены игрушки в форме пасхальных яиц, а куличи заменили колоссальных размеров тортом.

* Включён в списки иностранных агентов Минюста России.

Юрий Лысенко
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