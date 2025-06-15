Стало известно, почему москвички платят по 35 тысяч рублей за «свидание с рэд флагом»

В Москве запустили услугу свидания с мужчиной с дурными манерами. Женщинам предлагается поужинать с актёром, который будет нарочито демонстрировать «рэд флаги» — так зумеры называют отрицательные черты человека. Юрий Сенцов, директор агентства по розыгрышам, которое организовывает необычные встречи, отметил, что они актуальны для желающих начать ценить плюсы своего парня и сохранить текущие отношения.

«Чтобы дама, которая отправится на рандеву, осознала огромную разницу между её настоящим молодым человеком и тем «вариантом», который готовы предоставить мы. А наш актёр соберёт в себе все самое худшее, что может быть в парне», — подчеркнул собеседник «Вечерней Москвы» .

В частности, актёр опоздает на встречу, но всё-таки придёт с рюкзаком и в протёртых джинсах. Во время ужина он будет проявлять пассивную агрессию, делать неловкие комплименты и даже звонить своей бывшей. При этом откажется закрывать счёт, потому что у него нет денег, да и вообще он живёт с мамой. Так что даме придётся заплатить за блюда и выложить ещё 35 тысяч рублей за саму услугу.