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15 июня, 14:49

Житель Севастополя расстрелял машины соседей после бана в домовом чате

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ARTFULLY PHOTOGRAPHER

Житель Севастополя расстрелял машины соседей из после исключения из домового чата. Об этом сообщает Mash на волне.

Житель севастопольского ЖК расстрелял машины соседей после бана в чате. Фото © Mash на волне

Житель севастопольского ЖК расстрелял машины соседей после бана в чате. Фото © Mash на волне

Соседи Александра из ЖК на Столетовском давно знали, что он человек с причудами. Мужчина регулярно выкладывал в общий чат свои фото без объяснений, хвастался банковскими счетами и странными историями. В конце концов терпение жильцов лопнуло — его исключили из беседы.

Житель севастопольского ЖК расстрелял машины соседей после бана в чате. Фото © Mash на волне

Житель севастопольского ЖК расстрелял машины соседей после бана в чате. Фото © Mash на волне

Но Александр не смог смириться с таким поворотом. Вместо словесной перепалки он выбрал более радикальный способ выразить обиду: вооружился и начал методично крошить стёкла припаркованных во дворе машин. Под раздачу попали «Ниссан», «Фольксваген» и «Хёндай».

Полиция уже зафиксировала ущерб.

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Александра Мышляева
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