В этом году благоустроят территории возле 10 станций МЦД В этом году специалисты Комплекса городского хозяйства благоустроят территории возле 10 станций Московских центральных диаметров (МЦД). Для удобства пассажиров общественного транспорта остановочные павильоны перенесут ближе к выходам со станций. 16 июня, 14:36 В этом году благоустроят территории рядом с МЦД. Обложка © mos.ru

Основная задача благоустройства — улучшить транспортную и пешеходную доступность диаметров, проложить к ним удобные маршруты. Кроме того, рядом с МЦД, где это возможно, организуют новые места отдыха, спортивные и детские площадки.

Возле трёх городских вокзалов — Беговой, Серпа и Молота и станции Косино МЦД-3 — пройдёт второй этап благоустройства. Сезонные работы выполнят около городского вокзала Щербинка, который привели в порядок в прошлом году.

Начинается благоустройство возле шести станций — это Дмитровская и Царицыно МЦД-2, Останкино, Грачёвская и Моссельмаш МЦД-3, а также платформа Новохохловская МЦК и МЦД.

Специалисты расширят тротуары там, где это необходимо, и заменят их покрытие, обновят асфальт на проезжей части. Нерегулируемые пешеходные переходы оборудуют опорами контрастного освещения. Кроме того, организуют парковочные карманы и велопарковки, установят фонари с энергоэффективными светильниками. Для удобства пассажиров общественного транспорта остановочные павильоны перенесут ближе к выходам со станций.

Воздушные линии специалисты уберут под землю в кабельную канализацию. Это позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить безопасную эксплуатацию коммуникаций. Дополнительно проложат ливневую систему.

Пассажирский опыт — это не только транспорт, но и городская среда. К развитию станций МЦД специалисты подходят комплексно. Для каждой из них разрабатываются схемы транспортного обслуживания, в которых детально продумываются мероприятия по улучшению подходов и подъездов к станциям на городском и личном транспорте. Также анализируются маршруты пассажиров и точки их притяжения в ближайших районах. Это позволяет сделать путь жителей районов до элементов инфраструктуры понятным и комфортным.

Комплексный подход к развитию МЦД стимулирует рост деловой активности: вблизи станций открываются новые объекты, кафе и магазины, поскольку каждый день здесь проходят десятки тысяч человек — потенциальных клиентов.

Озеленение — обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. В их рамках обустроят газоны и высадят зелёные насаждения.

Авторы Валерия Мишина