Болезни рассады: виды, причины, профилактика и лечение Причины и признаки болезней рассады, описание патологий с фотографиями. Как лечить рассаду, как избежать заражения и какие меры профилактики для защиты рассады существуют, читайте подробнее в материале Life.ru 23 июня, 22:01 Болезни растений возникают из-за нарушений правил агрономии, грибков или бактерий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photoPOU

Юные сеянцы отличаются своей нежностью и хрупкостью, что делает их лёгкой мишенью для различных вредителей и микроорганизмов. Из-за недостатка энергии они не всегда могут эффективно защищаться. Поэтому важно следить за состоянием посадок и предпринимать своевременные меры для их защиты. В этой статье мы обсудим виды болезней рассады, их причины и методы обработки, которые помогут защитить растения от болезней и вредителей.

Признаки болезней рассады

Общие симптомы болезней рассады могут различаться в зависимости от типа заболевания. Однако существуют определённые признаки, на которые стоит обратить внимание, чтобы своевременно выявить проблемы и предпринять необходимые меры для спасения растения.

Пожелтение листьев

Листья теряют яркую зелёную окраску, что может сигнализировать о недостатке питательных веществ или заболеваниях.

Увядание

Растения выглядят ослабленными, стебли и листья становятся мягкими и теряют упругость.

Главный признак заболевания растений — увядание. Фото © Shutterstock / FOTODOM / woff

Загнивание корней

При извлечении растения из земли можно заметить чёрные или коричневые корни, которые легко разлагаются.

Пятна на листьях

Появление тёмных или светлых пятен, увеличивающихся в размерах, указывает на грибковую или бактериальную инфекцию.

Деформация листьев

Листья могут искривляться, принимать неправильную форму или расти неравномерно.

Налёт на листьях

Белый или серый налёт может свидетельствовать о наличии грибкового заболевания.

Замедленный рост

Растения остаются мелкими и не развиваются должным образом, что связано с вирусными инфекциями или истощением почвы.

Насекомые-вредители

Вредители могут нарушить нормальное развитие растений и быть переносчиками болезнетворных вирусов.

Переносчиками болезней растений могут быть и насекомые. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Khismatov

Болезни рассады: какие существуют

Далее мы обсудим самые распространённые заболевания и их характерные признаки. Конечно, видов болезней намного больше, но важно знать хотя бы основные.

Чёрная ножка

Прикорневая гниль, или чёрная ножка, — это опасное заболевание, которое поражает корни и основание стебля молодых растений, таких как томаты, перцы и баклажаны. Грибковые инфекции, вызывающие эту болезнь, активируются в условиях повышенной влажности и недостаточной вентиляции, способствуя размножению патогенов в почве. В результате повреждения корней растения теряют способность усваивать воду и питательные вещества, что делает их более уязвимыми к другим заболеваниям и стрессовым условиям.

Среди основных признаков прикорневой гнили можно выделить потемнение и размягчение тканей у основания стебля, что часто приводит к образованию перетяжек. Растения начинают увядать и желтеть, особенно нижние листья. Иногда из почвы исходит неприятный запах гнили.

Прикорневая гниль — грибковая инфекция. Фото © Wikipedia / Howard F. Schwartz

Заболевание чаще всего возникает из-за несоблюдения правил агрономии, таких как высокая плотность посадок, использование некачественного или заражённого субстрата, а также неправильный полив, приводящий к переувлажнению.

Для профилактики прикорневой гнили важно использовать только качественный и стерильный субстрат, строго следить за режимом полива, избегая переувлажнения, и обеспечивать хорошую вентиляцию. Регулярная аэрация, оптимальное расстояние между растениями и осмотр на наличие признаков болезни помогут избежать заражения.

Если прикорневая гниль всё же проявилась, необходимо оперативно удалить поражённые растения вместе с корнями и почвой, чтобы остановить распространение инфекции. Здоровые растения стоит пересадить в чистую стерильную почву или обработать фунгицидом. Важно также создать оптимальные условия для их дальнейшего развития, чтобы восстановить здоровье и жизнеспособность растений.

Ризоктониоз

Ризоктониоз — это грибковое заболевание, которое в основном затрагивает корневую систему и стебли растений, особенно на стадии рассады. Оно становится особенно опасным в условиях, когда почва чрезмерно увлажнена, а температура низка, что создаёт идеальные условия для размножения грибка.

Симптоматика ризоктониоза включает в себя появление коричневых или чёрных пятен на стеблях, особенно у их основания, увядание растений (наиболее заметное в жаркую погоду), а также ржавый налёт на корнях, ведущий к их гниению. Кроме того, нижние листья и ветви начинают сохнуть, а стебли истончаться.

Основной причиной появления ризоктониоза является наличие спор грибов в почве и растительных остатках. Провоцирующими факторами являются переувлажнение, низкие температуры, недостаток кислорода в почве и слишком плотные посадки. Кроме того, грибок может передаваться через семена, что увеличивает риск заражения рассады с самого начала её роста.

Для профилактики ризоктониоза рекомендуется использовать хорошо дренированную и аэрируемую почву при выращивании рассады, осуществлять регулярный контроль уровня влажности и избегать чрезмерного полива. Важно также соблюдать севооборот, исключая повторное использование заражённой почвы, и отбирать только здоровые, проверенные семена.

Если заболевание всё же проявилось, важно действовать быстро: удалить все поражённые растения, чтобы предотвратить дальнейшее распространение инфекции. Для лечения можно применять как системные, так и контактные фунгициды, а также препараты на основе триходермы, которые помогают угнетать рост грибка в почве.

Мучнистая роса

Мучнистая роса — это грибковое заболевание, которое часто поражает молодые растения, особенно их листья и побеги. Одним из характерных признаков этой болезни является появление белого или сероватого налёта, который может быстро распространяться по всему растению. Это заболевание негативно сказывается на фотосинтетической активности, что ведёт к ослаблению растений и снижению их урожайности.

Развитие мучнистой росы обычно происходит в условиях высокой влажности, неподходящей температуры и плохой циркуляции воздуха. Также возникновению болезни могут способствовать недостаток кальция и избыток азота. Среди видимых признаков мучнистой росы можно заметить пожелтение и увядание листьев, а также искривление молодых побегов и образование тёмных пятен.

Мучнистая роса возникает при избытке азота или плохой циркуляции воздуха. Фото © Wikipedia / Madan subedi01

Для предотвращения развития мучнистой росы крайне важно обеспечить хорошую циркуляцию воздуха между растениями и избегать их загущённых посадок. Умеренный полив, особенно в вечерние часы, может снизить уровень влаги и уменьшить риск болезни. Регулярное внесение удобрений также будет способствовать нормальному росту и поддержанию иммунитета растений. Не менее важно проводить визуальный осмотр и удалять поражённые части.

Если мучнистая роса была обнаружена, следует сразу же предпринимать меры. Эффективная борьба с этим заболеванием включает использование фунгицидов на основе серы или системных фунгицидов, которые помогают подавить размножение грибковых патогенов и защитить растения.

Фузариоз

Фузариоз — одно из самых распространённых грибковых заболеваний, которое угрожает рассаде различных культур, таких как томаты, перцы и огурцы. Это заболевание вызывает гниение корней и стеблей растений, особенно активно проявляющееся в условиях высоких температур и избыточной влажности почвы.

Симптомами фузариоза являются пожелтение и увядание растений, начиная с нижних листьев, потемнение и размягчение ткани в области стебля и корней. Также может появиться розоватый налёт на поражённых участках. Заболевание приводит к ухудшению роста растений и остановку их развития. Появляется неприятный запах гнили от больных участков. В тяжёлых случаях наступает гибель растения.

Основные факторы, способствующие распространению фузариоза, — это неблагоприятные условия для роста растений. К ним относятся переувлажнённая почва, плохая аэрация, заражение через семена или механические повреждения корней при пикировке. Высокая температура и недостаток света также усугубляют ситуацию.

Фузариоз приводит к потемнению и увяданию стеблей. Фото © Wikipedia / Victor M. Vicente Selvas

Чтобы предотвратить фузариоз, можно принять ряд профилактических мер. Используйте качественный и стерильный субстрат для рассады. Обязательно соблюдайте режим полива, избегая переувлажнения почвы. Также важно обеспечить хорошую вентиляцию в теплицах и местах с рассадой, чтобы предотвратить застой влаги. Обязательно обработайте семена перед посевом, например, замочив их в растворе марганцовки или фунгицидов.

Также рекомендуется выбирать сорта растений, устойчивые к болезням. Информацию о таких сортах можно найти на упаковке семян.

Лечение фузариоза требует комплексного подхода. Необходимо оперативно удалить все поражённые растения, чтобы ограничить распространение грибка. Эффективность противодействия заболеванию обеспечивают фунгициды, содержащие активные компоненты против грибов сорта Fusarium. Использование азотных и калийных удобрений может значительно улучшить общее состояние растений, укрепив их иммунные реакции. Бактериальные препараты, основанные на триходерме, также могут оказаться полезными в борьбе с этим недугом. Вдобавок к химическим мерам важно создать оптимальные условия для роста растений, корректируя уровень влажности и температуры, что поможет поддерживать их здоровье и сопротивляемость болезням.

Вертициллёз

Вертициллёз — это серьёзное грибковое заболевание, которое в основном поражает сосудистую систему корней растений. Это значительно затрудняет их способность поглощать воду и необходимые питательные вещества, что приводит к сильному стрессу и увяданию растений. Патоген активно проявляется в условиях повышенной влажности и может оставаться в почве на протяжении длительного времени, заражая новые растения.

Среди основных признаков заболевания можно выделить утрату упругости и увядание, начиная с верхних листьев. Появляются коричневые пятна, которые со временем некротизируются. Растения также показывают резкое снижение роста и могут прекращать своё развитие, особенно это касается однолетних побегов. При срезе стебля можно заметить потемнение сосудистых пучков.

Вертициллёз поражает корни растений. Фото © Wikipedia / Говард Ф. Шварц

Споры грибка вертициллёза могут сохраняться в почве и на растительных остатках более десяти лет. Резкие изменения температуры и уровня влажности способствуют его дальнейшему распространению, создавая идеальные условия для прорастания и активного развития.

Для профилактики вертициллёза рекомендуется использовать сорта растений, устойчивые к этому заболеванию, а также применять качественный и стерильный субстрат для рассады. Важно также соблюдать режим полива и избегать переувлажнения почвы.

Лечение вертициллёза включает в себя несколько важных шагов. Первым делом необходимо удалить все поражённые растения и их остатки. Использование фунгицидов может оказаться полезным, но стоит помнить, что их эффективность часто ограничена из-за системного характера поражения. Важно проводить профилактические обработки для улучшения структуры почвы и её аэрации. Биопрепараты на основе триходермы могут помочь в контроле грибковых заболеваний и поддерживать здоровье растений.

Причины болезней рассады

В принципе, причины болезней рассады мы выяснили ранее, когда рассматривали сами заболевания, но давайте резюмируем.

Негативно сказаться на растениях могут нехватка питательных веществ, пересыхание или переувлажнение почвы.

Неправильный полив и не подходящие температурные условия ослабляют иммунитет рассады, увеличивая риск заболеваний.

Плохая вентиляция и загущённые посадки способствуют конкуренции за ресурсы и распространению инфекций.

Кроме того, использование некачественной почвы и заражённых семян может привести к размножению патогенных микробов, а насекомые-вредители, такие как тля или трипсы, могут способствовать передаче грибковых инфекций, повреждая ткани растений.

Профилактика болезней рассады

Основные рекомендации: обеззараживание земли и ёмкостей перед посевом, использование контейнеров с дренажными отверстиями, применение плодородного грунта для обеспечения достаточного питания, умеренное увлажнение с высыханием поверхности почвы между поливами и обеспечение достаточного света и тепла.

Растения нужно высаживать в чистые ёмкости и прореживая, чтобы избежать болезней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Luca9257

Соблюдение агротехники критически важно, так как эксперименты и отклонения от нормы могут привести к болезням, а впоследствии — к гибели рассады.

Лечение болезней рассады

Лечение болезней рассады зависит от типа заболевания — инфекционного или неинфекционного. Также важно проводить профилактику, чтобы минимизировать риск появления болезней.

Неинфекционные заболевания рассады не заразны, появляются из-за неправильного ухода или дефицита питательных веществ. Поэтому достаточно начать правильно поливать растения и удобрить почву, если им не хватает питательных веществ.

А вот для лечения инфекционных заболеваний используют биологические и химические препараты, о которых мы уже рассказали ранее, когда рассматривали виды болезней, и потому мы уже знаем, что для лечения каждого вида выбирают конкретное вещество.

Средства для защиты и укрепления рассады

Если вы предпочитаете натуральные методы ухода за огородом, народные средства могут стать вашим надёжным помощником. Эти методы проверены временем и безопасны как для растений, так и для человека.

Вот несколько полезных советов:

1. Чеснок против тли и грибковых заболеваний: измельчите 100 г чеснока и залейте 1 литром воды. Дайте настояться в течение суток, затем процедите. Этот настой отлично подходит для опрыскивания рассады и помогает защитить её от тли и грибковых заболеваний.

Против грибков и тли можно применять чеснок. Фото © Freepik

2. Хозяйственное мыло для борьбы с мелкими вредителями: разведите 20 г хозяйственного мыла в 1 литре воды и обработайте растения. Этот раствор эффективно борется с паутинным клещом и другими мелкими вредителями.

3. Древесная зола для обогащения почвы: посыпьте почву вокруг рассады древесной золой. Это не только отпугнет вредителей, но и обогатит грунт калием, что способствует лучшему росту растений.

Если народные средства не справляются с проблемами на вашем участке, вам могут помочь химические препараты. Они обладают высокой эффективностью, но требуют внимательного подхода к использованию.

Используйте препараты на основе бактерий, такие как «Фитоспорин» или «Битоксибациллин». Они безопасны для растений и человека и помогают бороться с болезнями и вредителями, не нанося вреда окружающей среде.

Химические средства, такие как «Актара» или «Конфидор», применяйте только в крайних случаях. Важно строго следовать инструкции по применению, чтобы избежать нежелательных последствий.

Для борьбы с летающими вредителями рекомендуется установить жёлтые клейкие ловушки, которые хорошо привлекают и ловят, например, белокрылку.

Советы экспертов

Агроном-селекционер Светлана Михайлова дала несколько советов по выращиванию рассады.

Куда поставить рассаду, если на подоконнике холодно?

Если на подоконнике холодно, рассаду можно перенести в глубину комнаты с подсветкой фитолампами или оставить на подоконнике, подложив под горшки пенопласт для теплоизоляции.

Фитолампа поможет в случае, если в помещении холодно и не очень светло. Фото © Freepik

Надо ли пикировать рассаду?

Не все культуры следует пикировать, например, перцам и баклажанам это вовсе противопоказано, так как их повреждённые корни долго восстанавливаются, а ещё это создаёт высокий риск проникновения инфекции.

Почему семена на рассаду рекомендуют высевать сразу в отдельные стаканчики?

Высевание семян в отдельные стаканчики помогает избежать повреждений корней при пересадке и упрощает борьбу с болезнями, так как от заболевших растений можно легко избавиться, при этом не трогая здоровые.

Авторы Андрей Ананьев