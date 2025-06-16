Нейросети помогли столичным врачам расшифровать почти миллион маммограмм в рамках ОМС С помощью нейросетей удалось сэкономить тысячи часов работы высококлассных специалистов и увеличить вероятность обнаружения патологии на ранней стадии. 16 июня, 15:29 Нейросети помогают расшифровывать маммограммы. Обложка © mos.ru

В Москве искусственный интеллект (ИИ) за два года проанализировал почти миллион маммограмм по полисам обязательного медицинского страхования (ОМС). Нейросети значительно ускорили процесс анализа изображений для специалистов.

Маммография — это основное профилактическое исследование для раннего выявления рака молочной железы. При его проведении обязательно применяется двойное чтение снимков, то есть изображения анализируют два независимых специалиста. Такой подход позволяет повысить точность диагностики и минимизировать вероятность того, что патологию не обнаружат на ранних стадиях заболевания.

Сервисы искусственного интеллекта для обработки маммограмм начали применять в Москве в 2020 году, и за это время технологии показали свою высокую точность, безопасность и эффективность. Поэтому в 2023-м столица первой в стране внедрила двойное чтение маммографических исследований с участием искусственного интеллекта и врача-рентгенолога. Нейросети сначала анализируют медицинское изображение, выделяя подозрительные области на снимке, после чего врач-рентгенолог детально проверяет его и принимает окончательное решение. Это позволило ускорить процесс анализа снимков и снизить нагрузку на врачей, сохранив высокое качество диагностики.

В рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения столичные медучреждения используют уже более 50 сервисов с применением нейросетей по 40 клиническим направлениям. Проект помогает развивать искусственный интеллект в России, а также поддерживать отечественных разработчиков.

Проходить маммографию рекомендуется всем женщинам старше 40 лет. Пациентки этого возраста могут получить направление во время диспансеризации в своей поликлинике, а женщинам до 40 лет для диагностики предлагают УЗИ молочных желёз. Если по результатам исследования выявляют признаки патологических изменений, то выдают направление в специализированные центры, в том числе центры амбулаторной онкологической помощи, где в кратчайшие сроки проводят все необходимые обследования для постановки точного диагноза.

Для раннего выявления признаков рака молочной железы женщинам важно регулярно проводить самодиагностику.

Проект соответствует целям и задачам стратегии развития московской медицины до 2030 года и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.

Развитие доступности медицинской сферы — в числе приоритетных проектов столицы.

Авторы Валерия Мишина