Сводка конфликта Израиля и Ирана. Удар по штаб-квартире «Моссада», атака на иранские ядерные объекты, 17 июня Иран и Израиль обменялись серией ударов. В Иране задели объекты ядерной программы, а в Израиле под атаку попал центр управления АМАН и даже «Моссад» — дайджест Life.ru. 17 июня, 11:16 Иран и Израиль обменялись серией ударов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mohammed Mohsin Ali

Удары Ирана, 17 июня

Сегодня утром иранские СМИ сообщили: сразу четыре боевые части баллистических ракет поразили район военной базы Глилот недалеко от Тель-Авива. Один из ударов, как утверждают в Тегеране, пришёлся по логистическому центру разведуправления АМАН — это мозг израильской армии, отслеживающий иранские перемещения и координирующий информационные операции.

Если информация подтвердится — это первый в истории случай прямого удара по инфраструктуре АМАН. Удар нанесён не по складу, не по пустынной казарме — а по нервному узлу. Это демонстрация: Иран может бить туда, где действительно больно. Кроме того, телеканал Tasnim сообщает, что под обстрел попало и здание «Моссада». Подробности держатся в секрете, но само сообщение звучит как вызов: больше никаких неприкасаемых. В сухопутных войсках Ирана пообещали: новое оружие будет использовано в ближайшие часы. Что именно — не раскрывается. Но риторика изменилась: Тегеран больше не угрожает, он действует.

— Как себя поведёт, к примеру, Китай? Для него на одной чаше весов — их порт в Хайфе. А на другой — часть нового Шёлкового пути, многомиллиардные инвестиции в Иран, нефть и газ, основной потребитель которых — Китай. По итогу на Ближнем Востоке снова сталкиваются Вашингтон (который активно втягивают в этот конфликт) и Пекин, — пишет военкор Александр Коц.

Кадры попаданий четырёх боевых блоков иранских баллистических ракет в районе израильской базы Глигот. Видео © Telegram / Военная хроника

Ответ Израиля, 17 июня

В ночь на 17 июня израильская сторона нанесла удар по объекту в иранском Натанзе — одном из ключевых центров обогащения урана. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил: электроснабжение было выведено из строя, и, скорее всего, центрифуги получили серьёзные повреждения. Молчат о взрывах — но молчание здесь красноречивее всех заголовков.

Неофициально звучит: это была не обычная атака, а прецизионный технический удар, нацеленный не на гибель, а на откат ядерной программы. А значит, иранцы получат сигнал: дальше — глубже.

Также армия Израиля сообщила о ликвидации нового начальника Генштаба иранских вооруженных сил Али Шадмани.

Начальник Генштаба иранских вооружённых сил Али Шадмани. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

При этом посол Израиля в США Йехиэль Лейтер сделал тревожное заявление: готовится новая операция против Ирана, которая, по его словам, будет «сложнее, чем подрыв пейджеров Хезболлы». Звучит грозно и явно намекает на многослойную, возможно, кибернетическую атаку, а не просто бомбёжку.

— При всей эффектности израильского нападения оно больше ошеломляющее, чем смертельное. Более того, есть все основания считать, что через достаточно короткое время Израиль столкнётся с нехваткой высокоточного оружия. Прогноз: они смогут поддерживать темп ударов в течение нескольких десятков суток, но не более ста. Далее всё будет зависеть от политической воли иранского руководства и степени его контроля над населением. Иран может победить. Но это будет очень сложно, — считает военный эксперт Борис Рожин.

Карта ударов по объектам в Иране 17 июня 2025 года. Фото © Telegram / Портфель Генштаба

Удары по объектам разведки «Моссад» и АМАН

Сегодня становится ясно: обе стороны перешли черту. Впервые с начала конфликта под удары попали объекты разведки — не просто танки, не просто склады, а центры анализа и планирования. Это не начало войны. Это уже её следующая ступень.

Если информация об ударах по АМАН и «Моссаду» подтвердится — это не просто сигнал. Это повод задуматься тем, кто считал, что разведка — вне войны. Ближний Восток — снова территория, где нет ни одной безопасной зоны. И в этом регионе Израиль играет в «блицкриг», а Иран рассчитывает на долгую победу.

Авторы Кирилл Золотарев